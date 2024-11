Meteo Terni, le previsioni per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Terni di Sabato 16 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature che si manterranno su valori piuttosto freschi, soprattutto nelle ore serali. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 5,5°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un lieve aumento, con valori che raggiungeranno i 15,5°C intorno a mezzogiorno. La presenza di una leggera brezza proveniente da nord-est accompagnerà la giornata, mantenendo l’umidità su livelli moderati.

Nella notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il meteo si presenterà stabile e sereno, con una temperatura che si manterrà attorno ai 5,5°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e l’umidità si attesterà intorno al 79%. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 6,1 km/h.

Durante la mattina, il sole continuerà a splendere, portando un incremento delle temperature. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 10,1°C, che salirà fino a 15,5°C entro le 12:00. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 42%. Anche in questa fase della giornata, il vento rimarrà debole, con velocità comprese tra i 2,7 km/h e i 5 km/h.

Nel pomeriggio, il meteo rimarrà favorevole, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 12,6°C alle 15:00. La copertura nuvolosa continuerà a essere assente, e le condizioni di stabilità atmosferica si manterranno. L’umidità potrebbe aumentare leggermente, ma non supererà il 58%. La brezza leggera da ovest-sud-ovest accompagnerà il pomeriggio, rendendo l’aria fresca ma piacevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare nuovamente, portandosi intorno ai 7,5°C alle 21:00. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, e l’umidità si attesterà attorno al 72%. Le condizioni di meteo favorevoli continueranno a persistere, con venti leggeri che non creeranno disagi.

In conclusione, le previsioni del tempo per Terni di Sabato 16 Novembre evidenziano una giornata prevalentemente serena e fresca, con temperature che si manterranno su valori moderati. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero scendere ulteriormente, rendendo necessario un abbigliamento adeguato per le uscite serali. La stabilità atmosferica sembra destinata a proseguire, promettendo un inizio di settimana tranquillo e senza particolari fenomeni meteorologici in vista.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Terni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +5.4° perc. +4.4° Assenti 5.3 NE max 5.4 Grecale 78 % 1023 hPa 5 cielo sereno +5.2° perc. +4° Assenti 5.8 NE max 5.3 Grecale 74 % 1023 hPa 8 cielo sereno +10.1° perc. +8.6° Assenti 2.7 NNE max 4.6 Grecale 54 % 1023 hPa 11 cielo sereno +15° perc. +13.7° Assenti 4.4 ONO max 2.8 Maestrale 42 % 1022 hPa 14 cielo sereno +14.9° perc. +13.6° Assenti 4.2 OSO max 3.3 Libeccio 46 % 1021 hPa 17 cielo sereno +8.9° perc. +8.9° Assenti 3.5 E max 3.1 Levante 68 % 1021 hPa 20 cielo sereno +7.7° perc. +7.7° Assenti 4.2 E max 3.8 Levante 72 % 1022 hPa 23 cielo sereno +7.3° perc. +7.3° Assenti 4.2 E max 3.9 Levante 70 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 16:43

