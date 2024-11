Meteo Terni, le previsioni per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 22 Novembre a Terni indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piuttosto instabile e un miglioramento progressivo nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti per il periodo, mentre il vento si presenterà moderato, con possibili raffiche. La copertura nuvolosa sarà significativa nelle prime ore, ma si prevede un graduale diradamento delle nubi nel pomeriggio.

Nella notte, il meteo si presenterà con cielo coperto e piogge leggere, con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 26,2 km/h da sud-sud ovest, con raffiche che potranno superare i 57 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà alta, attorno all’80%. Le condizioni di pioggia continueranno fino alle prime ore del mattino, con accumuli che potranno arrivare a 1,12 mm.

Durante la mattina, le previsioni del tempo indicano un’intensificazione delle piogge, con momenti di forte pioggia che porteranno a un abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 12°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, con un’umidità che si manterrà elevata, attorno al 92%. Il vento continuerà a soffiare moderato, con velocità che varieranno tra i 13,4 km/h e i 19 km/h. Le piogge si attenueranno progressivamente verso le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Il cielo si presenterà con poche nuvole e le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 9°C verso le ore 16:00. Il vento si calmerà, con intensità che varieranno tra i 4,8 km/h e i 9,2 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portando a un clima più secco e gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 6°C. Le condizioni di calma continueranno, con venti leggeri e una pressione atmosferica in aumento, che raggiungerà i 1015 hPa. L’umidità si manterrà attorno al 78%, ma senza precipitazioni previste.

In conclusione, le previsioni meteo per Terni indicano un inizio di giornata instabile, ma con un netto miglioramento nel pomeriggio e in serata. I prossimi giorni si preannunciano con un clima più fresco e sereno, con temperature che continueranno a scendere. È consigliabile prepararsi a un weekend all’insegna della stabilità meteorologica, con cieli sereni e temperature in linea con la stagione.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Terni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +14.4° perc. +14.3° 0.91 mm 20.3 SSO max 49.6 Libeccio 92 % 999 hPa 5 pioggia leggera +14.7° perc. +14.6° 0.84 mm 19.7 SO max 44.5 Libeccio 92 % 998 hPa 8 forte pioggia +12.9° perc. +12.7° 6.09 mm 13.4 OSO max 35.9 Libeccio 93 % 1000 hPa 11 cielo coperto +13.3° perc. +12.4° prob. 77 % 9.2 O max 29.3 Ponente 66 % 1003 hPa 14 poche nuvole +13.2° perc. +12.1° prob. 20 % 7.9 NO max 14.1 Maestrale 59 % 1005 hPa 17 poche nuvole +8.5° perc. +8.5° prob. 19 % 4.7 NNE max 5.1 Grecale 70 % 1009 hPa 20 cielo sereno +6.6° perc. +5.6° Assenti 6 NE max 5.5 Grecale 76 % 1012 hPa 23 poche nuvole +5.8° perc. +4.8° Assenti 5.8 NNE max 6 Grecale 78 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 16:40

