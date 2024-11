Meteo Torino, le previsioni per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 3 Novembre a Torino indicano una giornata caratterizzata da una predominanza di nubi, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, mentre nella mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 12°C al mattino, per poi salire fino a raggiungere i 17°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 3 km/h.

Nella notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Torino avrà un cielo con nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai 12°C. L’umidità sarà piuttosto alta, attestandosi attorno al 71%. Con l’avanzare delle ore, la mattina si presenterà con un cielo coperto, con una temperatura che si manterrà sui 11°C alle 07:00 e salirà gradualmente fino a 17°C intorno alle 12:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 97%, rendendo la giornata piuttosto grigia.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto fino alle 14:00, quando si prevede una leggera diminuzione della nuvolosità, con il passaggio a nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 16°C e 17°C, mentre l’umidità si manterrà attorno al 54%. La velocità del vento sarà moderata, ma non ci saranno precipitazioni significative.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che si schiarirà e passerà a poche nuvole. Le temperature scenderanno lentamente, attestandosi intorno ai 12°C. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto il 80%. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1027 hPa, contribuendo a un clima relativamente tranquillo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Torino nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di nubi e temperature miti, si prevede un inizio di settimana con cieli più sereni e temperature che potrebbero scendere leggermente. Gli amanti del sole potrebbero trovare più occasioni per godere di giornate all’aperto nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Torino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +11.8° perc. +10.9° Assenti 2.5 ONO max 2.6 Maestrale 70 % 1026 hPa 4 nubi sparse +11.1° perc. +10° Assenti 3 O max 3.2 Ponente 68 % 1026 hPa 7 cielo coperto +11.1° perc. +10° Assenti 2 NO max 2.1 Maestrale 66 % 1027 hPa 10 cielo coperto +15.5° perc. +14.5° Assenti 1.5 ENE max 2.3 Grecale 56 % 1027 hPa 13 cielo coperto +17.5° perc. +16.7° Assenti 1.3 ENE max 1.7 Grecale 54 % 1025 hPa 16 nubi sparse +14.9° perc. +14.2° Assenti 1.6 NNE max 2.1 Grecale 67 % 1025 hPa 19 poche nuvole +12.9° perc. +12.3° Assenti 2.8 N max 3.1 Tramontana 76 % 1027 hPa 22 poche nuvole +12° perc. +11.3° Assenti 1.9 ONO max 2.1 Maestrale 80 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 17:10

