Meteo Torino, le previsioni per il weekend 22 – 24 Novembre

Nella notte di Venerdì 22 Novembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 98% e temperature intorno a +0,9°C. La probabilità di precipitazioni è alta, ma non si prevedono piogge. Durante la mattina, il cielo si schiarirà leggermente, con temperature che raggiungeranno +3,1°C. Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno e le temperature saliranno fino a +7,6°C. Sabato, la notte sarà serena e le temperature si attesteranno intorno a +0,1°C. Domenica, il cielo rimarrà coperto con massimi di +7,1°C. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo il weekend favorevole per attività all’aperto.

Venerdì 22 Novembre

Nella notte di Venerdì 22 Novembre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 98%. Le temperature si attesteranno intorno a +0,9°C, con una temperatura percepita di +0,9°C. La velocità del vento sarà di 3,5 km/h proveniente da Est-Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 5 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà alta, pari all’85%, ma non si prevedono piogge. L’umidità sarà elevata, attorno al 91%, e la pressione atmosferica si manterrà a 995 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo si schiarirà leggermente, passando a nubi sparse con una copertura nuvolosa del 68%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo +0,5°C alle 01:00 e +3,1°C alle 09:00. La velocità del vento si manterrà bassa, oscillando tra 2,7 km/h e 5,2 km/h, con direzione variabile. L’umidità rimarrà alta, intorno al 75% alle 09:00, mentre la pressione atmosferica aumenterà fino a 1003 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa ridotta al 3%. Le temperature raggiungeranno il picco di +7,6°C alle 13:00 e si manterranno sopra i +5°C fino alle 17:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando fino a 9,4 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, attestandosi attorno al 66%. Non si prevedono precipitazioni, con una probabilità di pioggia che rimarrà sotto il 4%.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a rimanere sereno. Le temperature scenderanno gradualmente, passando da +2,3°C alle 18:00 a +0,3°C alle 23:00. La velocità del vento si manterrà costante, oscillando tra 5,7 km/h e 9,8 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 67%, mentre la pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo 1021 hPa.

Sabato 23 Novembre

La notte di Sabato 23 Novembre si presenterà serena, con una copertura nuvolosa molto bassa, pari al 1%. Le temperature si attesteranno intorno a +0,1°C a mezzanotte, con una temperatura percepita di -1,9°C. La velocità del vento sarà di 6 km/h proveniente da Ovest-Nord Ovest, con raffiche simili. Non si prevedono precipitazioni, con una probabilità di pioggia pari all’1%. L’umidità si manterrà attorno al 67%, mentre la pressione atmosferica salirà fino a 1022 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che varieranno da -0,1°C alle 01:00 a +3,2°C alle 09:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 4,6 km/h e 6,1 km/h. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo il 20% alle 09:00. L’umidità scenderà fino al 54% alle 09:00, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1028 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 84% alle 13:00. Le temperature si manterranno tra +5,6°C e +6,7°C. La velocità del vento sarà bassa, attorno ai 1,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni, con umidità che varierà tra il 44% e il 66%. La pressione atmosferica continuerà a salire, arrivando a 1030 hPa.

Nella sera, il cielo si presenterà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature si attesteranno intorno a +2,6°C alle 19:00 e scenderanno a +1,8°C alle 23:00. La velocità del vento sarà bassa, attorno ai 3,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 66%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1033 hPa.

Domenica 24 Novembre

Nella notte di Domenica 24 Novembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 88%. Le temperature si attesteranno intorno a +1,7°C a mezzanotte, con una temperatura percepita di +1,7°C. La velocità del vento sarà di 2,3 km/h proveniente da Ovest-Nord Ovest. Non si prevedono precipitazioni, con umidità che si manterrà attorno al 68% e pressione atmosferica a 1034 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno da +1,6°C alle 01:00 a +4,1°C alle 09:00. La velocità del vento sarà bassa, attorno ai 1,8 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità scenderà fino al 58% alle 09:00. La pressione atmosferica si manterrà stabile a 1034 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse, con una copertura nuvolosa del 74% alle 13:00. Le temperature raggiungeranno un massimo di +7,1°C. La velocità del vento sarà di 2 km/h, con umidità che varierà tra il 48% e il 60%. Non si prevedono precipitazioni, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1033 hPa.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà nubi sparse, con temperature che scenderanno a +3°C alle 21:00. La velocità del vento sarà bassa, attorno ai 3,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 68%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1033 hPa.

Conclusioni

Il fine settimana a Torino si preannuncia caratterizzato da un clima prevalentemente sereno e coperto, con temperature che varieranno da valori prossimi allo zero a massimi di circa +7°C. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo questo weekend ideale per attività all’aperto, soprattutto durante il pomeriggio di Venerdì e Sabato. Domenica, sebbene le temperature rimarranno fresche, il cielo sarà meno nuvoloso, offrendo momenti di schiarita. Gli amanti della natura e delle passeggiate potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere delle bellezze del territorio.

