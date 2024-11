Meteo Torre Annunziata, le previsioni per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Domenica 17 Novembre a Torre Annunziata si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da cieli sereni e temperature fresche. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 13°C, con una leggera brezza proveniente da sud-est. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un pomeriggio prevalentemente nuvoloso. Le previsioni del tempo indicano che le temperature massime raggiungeranno i 16,6°C nel primo pomeriggio, per poi scendere leggermente verso sera.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo sarà sereno, con una temperatura che varierà da 13,5°C a 12,8°C. L’umidità si manterrà attorno al 58%, mentre il vento sarà debole, con velocità comprese tra 0,3 km/h e 1,7 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno fino a metà mattina, quando si inizieranno a formare poche nuvole. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo circa 16,5°C intorno alle ore 11:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a 6,4 km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si prevede un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che diventeranno sempre più presenti. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16°C, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo il 62%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 8 km/h.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con cieli completamente coperti a partire dalle 18:00. Le temperature scenderanno lentamente, attestandosi intorno ai 15°C. L’umidità continuerà a crescere, raggiungendo il 69%. Il vento sarà debole, con velocità di circa 3 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 17 Novembre a Torre Annunziata indicano una giornata che inizierà con condizioni favorevoli, ma che si trasformerà in un pomeriggio e una sera nuvolosi. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di ulteriori variazioni nel meteo. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo nuvoloso potrebbe persistere anche nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Torre Annunziata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.4° perc. +12.3° Assenti 0.3 SE max 2.9 Scirocco 59 % 1020 hPa 4 cielo sereno +12.9° perc. +11.9° Assenti 0.7 SSE max 2.8 Scirocco 62 % 1019 hPa 7 cielo sereno +13.5° perc. +12.5° Assenti 2.1 SSE max 3.4 Scirocco 62 % 1019 hPa 10 cielo sereno +16.1° perc. +15.3° Assenti 5 SSO max 6.8 Libeccio 57 % 1019 hPa 13 nubi sparse +16.5° perc. +15.7° Assenti 7.5 SO max 8.7 Libeccio 59 % 1017 hPa 16 cielo coperto +15.8° perc. +15° Assenti 5.3 SO max 7.7 Libeccio 63 % 1016 hPa 19 cielo coperto +15.6° perc. +14.9° Assenti 2.8 OSO max 4.2 Libeccio 66 % 1016 hPa 22 cielo coperto +15.6° perc. +15° Assenti 3.9 SSO max 5.4 Libeccio 69 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 16:40

