Meteo Torre Annunziata, le previsioni per la prossima settimana 18 – 21 Novembre

Lunedì 18 Novembre si prevede un cielo prevalentemente nuvoloso con piogge leggere nel pomeriggio, temperature attorno ai 17°C e umidità alta al 73%. Martedì 19 Novembre inizierà con piogge leggere, con temperature di 15,5°C e un aumento della copertura nuvolosa fino al 99%. Le precipitazioni si intensificheranno, raggiungendo 0,3 mm. Mercoledì 20 Novembre continueranno le piogge, con temperature di 16,4°C e venti fino a 28,1 km/h. Giovedì 21 Novembre si manterrà un cielo coperto, con temperature fresche attorno ai 15,3°C e raffiche di vento fino a 50,9 km/h.

Lunedì 18 Novembre

Nella notte di Lunedì 18 Novembre, il tempo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 78%. La temperatura si attesterà attorno ai 15,5°C, con una temperatura percepita di 15°C. La velocità del vento sarà di 2,8 km/h proveniente da Sud Ovest, con raffiche fino a 4,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 73%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1015 hPa. A partire dall’01:00, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa del 100% e una temperatura che rimarrà stabile a 15,5°C. Il vento continuerà a soffiare leggermente, con una velocità di 2,6 km/h.

Dalle 03:00 in poi, il cielo rimarrà coperto, con una leggera diminuzione della temperatura a 15,3°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 4,2 km/h. Nella mattina, a partire dalle 06:00, il tempo si presenterà ancora con nubi sparse e una temperatura di 15,1°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno all’82%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si prevederanno piogge leggere, con una copertura nuvolosa del 100% e una temperatura di 17°C. La velocità del vento sarà di 8,2 km/h. Le precipitazioni si intensificheranno, con valori di pioggia che raggiungeranno i 0,22 mm. Le piogge continueranno fino alla sera, con temperature che si manterranno attorno ai 15,8°C e una copertura nuvolosa che si ridurrà progressivamente.

In sintesi, Lunedì 18 Novembre si presenterà come una giornata prevalentemente nuvolosa con piogge leggere nel pomeriggio e in serata.

Martedì 19 Novembre

La notte di Martedì 19 Novembre inizierà con piogge leggere, con una copertura nuvolosa del 27% e una temperatura di 15,5°C. La velocità del vento sarà di 3 km/h proveniente da Ovest, con raffiche fino a 4,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%. A partire dall’01:00, le piogge si intensificheranno, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 45% e una temperatura che rimarrà stabile.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il tempo continuerà a essere caratterizzato da piogge leggere, con una temperatura di 15,4°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 89%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 13,5 km/h. Le precipitazioni si intensificheranno ulteriormente, con valori di pioggia che raggiungeranno i 0,3 mm.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, le piogge continueranno, con una temperatura di 17,7°C e una copertura nuvolosa del 99%. La velocità del vento sarà di 16,5 km/h. Le precipitazioni si manterranno costanti, con valori che raggiungeranno i 0,23 mm.

In serata, a partire dalle 20:00, si prevederanno piogge moderate, con temperature che si attesteranno attorno ai 16,3°C e una copertura nuvolosa del 54%. La velocità del vento aumenterà ulteriormente, raggiungendo i 15,4 km/h.

In sintesi, Martedì 19 Novembre si presenterà come una giornata caratterizzata da piogge persistenti e temperature miti.

Mercoledì 20 Novembre

Nella notte di Mercoledì 20 Novembre, il tempo sarà caratterizzato da piogge leggere, con una copertura nuvolosa del 53% e una temperatura di 16,4°C. La velocità del vento sarà di 17 km/h proveniente da Ovest, con raffiche fino a 26,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82%. A partire dall’01:00, le piogge si intensificheranno, con una copertura nuvolosa che scenderà al 4%.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il tempo continuerà a essere caratterizzato da piogge moderate, con una temperatura di 16,5°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 50%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 20,1 km/h. Le precipitazioni si manterranno costanti, con valori di pioggia che raggiungeranno i 1,1 mm.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, le piogge continueranno, con una temperatura di 18,7°C e una copertura nuvolosa del 89%. La velocità del vento sarà di 28,1 km/h. Le precipitazioni si manterranno costanti, con valori che raggiungeranno i 0,88 mm.

In serata, a partire dalle 20:00, si prevederanno piogge leggere, con temperature che si attesteranno attorno ai 17,6°C e una copertura nuvolosa del 100%. La velocità del vento aumenterà ulteriormente, raggiungendo i 41 km/h.

In sintesi, Mercoledì 20 Novembre si presenterà come una giornata caratterizzata da piogge persistenti e temperature fresche.

Giovedì 21 Novembre

Nella notte di Giovedì 21 Novembre, il tempo sarà caratterizzato da un cielo coperto, con una copertura nuvolosa del 100% e una temperatura di 15,3°C. La velocità del vento sarà di 27,9 km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 50,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 67%. A partire dall’01:00, il cielo rimarrà coperto, con una temperatura che scenderà a 15,2°C.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il tempo continuerà a essere caratterizzato da un cielo coperto, con una temperatura di 12,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 20,9 km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si prevede un cielo ancora coperto, con una temperatura di 18,7°C e una copertura nuvolosa del 89%. La velocità del vento sarà di 28,1 km/h.

In serata, a partire dalle 20:00, si manterrà un cielo coperto, con temperature che si attesteranno attorno ai 17,6°C e una copertura nuvolosa del 100%. La velocità del vento aumenterà ulteriormente, raggiungendo i 41 km/h.

In sintesi, Giovedì 21 Novembre si presenterà come una giornata caratterizzata da un cielo coperto e temperature fresche.

Conclusioni

Le previsioni meteo per i prossimi giorni evidenziano un trend di piogge leggere e moderate, con temperature che si manterranno su valori miti. La copertura nuvolosa sarà predominante, con un aumento della velocità del vento, specialmente nei giorni centrali della settimana. Gli amanti del sole potrebbero dover attendere un miglioramento delle condizioni atmosferiche nei giorni successivi.

