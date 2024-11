Meteo Torre del Greco, le previsioni per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Torre del Greco si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo instabile, con pioggia leggera che accompagnerà gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 16,1°C e i 17,8°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, attorno al 75%. I venti soffieranno prevalentemente da Ovest, con intensità variabile, raggiungendo punte di 29,9 km/h nel pomeriggio.

Durante la notte, le condizioni meteo continueranno a presentarsi con pioggia leggera e una copertura nuvolosa che aumenterà progressivamente. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,1°C, con un’umidità che si manterrà alta, attorno al 79%. I venti saranno deboli, con velocità comprese tra 4,5 km/h e 9,9 km/h.

Nella mattina, il meteo non subirà significative variazioni, con pioggia leggera che continuerà a cadere. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 17,6°C intorno alle 09:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 19%, mentre i venti si intensificheranno, arrivando fino a 21,1 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 66%.

Il pomeriggio porterà un incremento dell’intensità della pioggia, che si presenterà come pioggia leggera e occasionalmente moderata. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 17,8°C, con un’umidità che si manterrà attorno al 67%. I venti continueranno a soffiare da Ovest, con velocità che potranno raggiungere i 28,4 km/h. La copertura nuvolosa aumenterà, arrivando fino all’80%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo rimarranno simili, con pioggia leggera che continuerà a cadere. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,9°C, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno al 75%. I venti, sempre da Ovest, potranno raggiungere velocità di 29,4 km/h, rendendo la serata piuttosto ventosa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Torre del Greco indicano una giornata di meteo instabile, con pioggia leggera che accompagnerà gli abitanti dalla notte fino alla sera. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature, rendendo il clima più gradevole. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Torre del Greco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +16.2° perc. +15.9° 0.57 mm 9.9 OSO max 12.7 Libeccio 79 % 1015 hPa 4 pioggia leggera +16.1° perc. +15.8° 0.18 mm 4.5 O max 6.6 Ponente 78 % 1014 hPa 7 pioggia leggera +16.3° perc. +16° 0.17 mm 12.1 OSO max 15.7 Libeccio 75 % 1015 hPa 10 pioggia leggera +17.7° perc. +17.3° 0.24 mm 18.9 OSO max 24.1 Libeccio 67 % 1015 hPa 13 pioggia leggera +17.8° perc. +17.4° 0.28 mm 22 OSO max 28.4 Libeccio 67 % 1014 hPa 16 pioggia leggera +17.1° perc. +16.7° 0.45 mm 18.6 OSO max 27.7 Libeccio 71 % 1014 hPa 19 pioggia leggera +16.9° perc. +16.6° 0.97 mm 20.5 OSO max 28.8 Libeccio 75 % 1014 hPa 22 pioggia leggera +17° perc. +16.8° 0.61 mm 20.1 OSO max 30.6 Libeccio 77 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 16:39

