Meteo Torre del Greco, le previsioni per domani mercoledì 20 novembre

Le condizioni meteo di Mercoledì 20 Novembre a Torre del Greco si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente piovoso, con piogge che si alterneranno a momenti di nuvolosità variabile. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 16,8°C, accompagnate da piogge leggere e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. La velocità del vento si manterrà sostenuta, con raffiche che potranno superare i 30 km/h. Con l’arrivo della mattina, le condizioni non miglioreranno significativamente, continuando a presentare piogge moderate e una temperatura che si attesterà attorno ai 18°C.

Durante il pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un lieve miglioramento, con piogge che diventeranno più leggere e una temperatura massima che potrà raggiungere i 19°C. Tuttavia, il vento rimarrà forte, con raffiche che potranno toccare i 70 km/h. La sera porterà un aumento della nuvolosità, con un cielo che si presenterà coperto e la possibilità di ulteriori piogge leggere.

In sintesi, le previsioni meteo per Torre del Greco evidenziano una giornata caratterizzata da piogge persistenti, temperature fresche e un vento forte. Le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni nei giorni successivi, con un clima simile previsto anche per giovedì e venerdì, dove si continueranno a registrare piogge intermittenti e temperature che si manterranno attorno ai 17-19°C. Si consiglia quindi di prepararsi a un clima umido e ventoso, con la necessità di indossare abbigliamento adeguato per affrontare le condizioni atmosferiche avverse.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Torre del Greco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +17° perc. +16.8° 0.16 mm 18.8 O max 28 Ponente 77 % 1011 hPa 4 pioggia leggera +16.7° perc. +16.5° 0.54 mm 19.3 OSO max 29.6 Libeccio 78 % 1010 hPa 7 pioggia moderata +17.4° perc. +17.4° 1.06 mm 26.2 OSO max 39.8 Libeccio 81 % 1008 hPa 10 pioggia moderata +18.5° perc. +18.5° 1.05 mm 31.9 OSO max 46.3 Libeccio 78 % 1007 hPa 13 pioggia leggera +19° perc. +18.9° 0.72 mm 32.1 OSO max 49.6 Libeccio 76 % 1005 hPa 16 pioggia leggera +18.7° perc. +18.5° 0.49 mm 40.2 OSO max 71.3 Libeccio 74 % 1003 hPa 19 nubi sparse +17.6° perc. +17.3° Assenti 39.7 O max 72.1 Ponente 72 % 1004 hPa 22 pioggia leggera +17.4° perc. +17° 0.2 mm 47 O max 71.5 Ponente 69 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 16:39

