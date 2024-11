Meteo Trani, le previsioni per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Domenica 10 Novembre a Trani si prevede una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel pomeriggio in un aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere in serata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 15°C a un massimo di 17,8°C, con una leggera brezza che accompagnerà l’intera giornata. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, attorno all’84%, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1020 hPa.

Nella notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da poche nuvole e temperature che si aggireranno intorno ai 15°C. La brezza leggera proveniente da Ovest garantirà una sensazione di freschezza, con un’umidità che rimarrà alta. Con l’avanzare della mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 17,8°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà minima, con una percentuale di nuvole che non supererà il 7%. I venti continueranno a mantenersi leggeri, favorendo una piacevole sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo delle condizioni meteo. Le nubi sparse inizieranno a prendere piede, portando a una diminuzione delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 16,5°C. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma nel tardo pomeriggio si inizieranno a registrare i primi segnali di pioggia leggera. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 66%.

Con l’arrivo della sera, le previsioni del tempo indicano un incremento delle precipitazioni, con piogge leggere che si intensificheranno. Le temperature scenderanno a 15°C, mentre l’umidità toccherà il 76%. I venti, provenienti principalmente da Nord-Ovest, continueranno a mantenersi leggeri, ma le raffiche potrebbero aumentare, portando a una sensazione di maggiore freschezza.

In conclusione, la giornata di Domenica a Trani si presenterà inizialmente favorevole, con un clima sereno e temperature miti, per poi evolversi verso condizioni più instabili in serata. Le previsioni meteo per i giorni successivi indicano un proseguimento di questa instabilità, con possibilità di ulteriori piogge e temperature che si manterranno su valori simili. È consigliabile prepararsi a un inizio settimana variabile, con un’attenzione particolare alle condizioni meteo in evoluzione.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Trani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +14.4° perc. +14.1° Assenti 11.6 O max 13 Ponente 84 % 1021 hPa 5 poche nuvole +13.8° perc. +13.4° Assenti 11.6 OSO max 13.8 Libeccio 84 % 1021 hPa 8 cielo sereno +15.7° perc. +15.3° prob. 5 % 11.3 OSO max 11.9 Libeccio 74 % 1021 hPa 11 cielo sereno +17.7° perc. +17.1° prob. 5 % 7.5 NNO max 7.2 Maestrale 60 % 1020 hPa 14 nubi sparse +17.6° perc. +17° prob. 7 % 7.9 NNE max 8.1 Grecale 58 % 1019 hPa 17 nubi sparse +16.7° perc. +16.1° prob. 13 % 4.1 NNE max 6.6 Grecale 65 % 1019 hPa 20 pioggia leggera +15.7° perc. +15.2° 0.23 mm 8.7 NO max 11.8 Maestrale 70 % 1020 hPa 23 pioggia leggera +15.1° perc. +14.7° 0.39 mm 9.7 NNO max 13.5 Maestrale 76 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 16:37

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.