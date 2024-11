Meteo Trapani, le previsioni per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Trapani di Venerdì 15 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Durante la notte, si registreranno piogge leggere con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa sarà variabile, con un aumento della nuvolosità nelle prime ore del mattino. Con il passare delle ore, si prevede un netto miglioramento, con il sole che farà capolino e porterà a un pomeriggio sereno e soleggiato.

Nella notte, le condizioni meteo a Trapani saranno caratterizzate da piogge leggere e una temperatura che si aggirerà attorno ai 17,6°C. La copertura nuvolosa sarà al 9%, mentre la velocità del vento raggiungerà i 10,8 km/h da Ovest-Nord Ovest. Con il passare delle ore, le precipitazioni continueranno a manifestarsi, ma con intensità decrescente.

Durante la mattina, le previsioni del tempo indicano una persistenza delle piogge leggere, con temperature che scenderanno leggermente fino a 17°C. La nuvolosità aumenterà, raggiungendo il 97% alle 07:00. Tuttavia, già dalle 09:00, si assisterà a un graduale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse e una diminuzione della probabilità di pioggia. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 16,5°C.

Nel pomeriggio, Trapani godrà di un clima decisamente migliore, con cielo sereno e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 17°C. La velocità del vento si manterrà sostenuta, oscillando tra i 22 km/h e i 26 km/h, con direzione prevalentemente settentrionale. L’umidità si attesterà attorno al 62%, rendendo l’aria fresca ma piacevole.

La sera continuerà a presentarsi serena, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 16°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno all’8%, e non si prevedono precipitazioni. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà la serata.

In conclusione, le previsioni meteo per Trapani di Venerdì 15 Novembre evidenziano un netto miglioramento rispetto alla notte e alla mattina, con un pomeriggio e una sera caratterizzati da un clima sereno e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede una stabilizzazione delle condizioni atmosferiche, con un aumento delle temperature e un cielo prevalentemente sereno. Questo trend positivo potrebbe continuare anche nei giorni a venire, rendendo Trapani un luogo ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +17° perc. +16.8° 0.55 mm 16.4 NNO max 19.5 Maestrale 79 % 1017 hPa 5 pioggia leggera +16.8° perc. +16.5° 0.19 mm 19.8 N max 24.6 Tramontana 73 % 1017 hPa 8 pioggia leggera +17.5° perc. +17° 0.12 mm 29.1 N max 28.5 Tramontana 67 % 1019 hPa 11 nubi sparse +17.2° perc. +16.6° prob. 9 % 26.6 NNO max 29.9 Maestrale 60 % 1019 hPa 14 cielo sereno +17.2° perc. +16.5° Assenti 25.7 N max 28 Tramontana 60 % 1019 hPa 17 cielo sereno +16.5° perc. +15.8° Assenti 22.5 N max 27 Tramontana 62 % 1020 hPa 20 cielo sereno +16.3° perc. +15.6° Assenti 16.7 N max 19.7 Tramontana 62 % 1021 hPa 23 cielo sereno +16.2° perc. +15.5° Assenti 14.4 NNO max 16.9 Maestrale 63 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 16:56

