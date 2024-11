Meteo Trento, le previsioni per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Trento indicano una giornata caratterizzata da un significativo cambiamento delle condizioni atmosferiche. Nella notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno a +1°C. Tuttavia, già dalla mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo parzialmente nuvoloso e, successivamente, a un cielo coperto nel pomeriggio. Le temperature massime raggiungeranno i +7,3°C intorno a mezzogiorno, mentre nel pomeriggio si registreranno valori in calo, con picchi di +4,9°C. Le precipitazioni inizieranno a manifestarsi nel pomeriggio, con pioggia leggera, e si trasformeranno in neve durante la sera.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con un cielo sereno e temperature che si manterranno intorno a +1°C, con una leggera brezza proveniente da nord. La mattina continuerà a mantenere un cielo sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a +7,3°C a mezzogiorno. Tuttavia, a partire dal pomeriggio, il cielo diventerà sempre più coperto, con un aumento della probabilità di precipitazioni. Le previsioni del tempo indicano che nel pomeriggio si verificheranno piogge leggere, con temperature che scenderanno a +4,9°C.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo subiranno un ulteriore deterioramento, con l’arrivo della neve. Le temperature si attesteranno intorno a +2,8°C e le precipitazioni nevose si intensificheranno, con accumuli significativi. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 10,9 km/h. L’umidità si manterrà alta, superando il 90%.

In conclusione, le previsioni meteo per Trento nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità. Dopo la giornata di Giovedì, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo per Venerdì, con cieli più sereni e temperature in aumento. Tuttavia, nel fine settimana, è possibile un ritorno di condizioni più perturbate. Gli appassionati di meteorologia dovranno rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per non perdere eventuali cambiamenti significativi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Trento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +0.9° perc. +0.9° prob. 21 % 3.9 N max 4.3 Tramontana 59 % 1010 hPa 5 cielo sereno +0.9° perc. +0.9° prob. 15 % 4.2 NNE max 4.8 Grecale 57 % 1011 hPa 8 cielo sereno +3.3° perc. +3.3° Assenti 4 NNE max 6.6 Grecale 46 % 1011 hPa 11 poche nuvole +7.2° perc. +7.2° Assenti 2.4 SO max 5.7 Libeccio 31 % 1008 hPa 14 cielo coperto +6.6° perc. +5.7° prob. 20 % 5.7 S max 11.2 Ostro 39 % 1004 hPa 17 neve +4.4° perc. +3° 0.16 mm 6 S max 13 Ostro 78 % 1002 hPa 20 neve +3.2° perc. +3.2° 1.1 mm 1.5 ESE max 5.3 Scirocco 94 % 998 hPa 23 neve +2.8° perc. +2.8° 1.1 mm 3.1 N max 5.9 Tramontana 96 % 994 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 16:36

