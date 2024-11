Meteo Trento, le previsioni per il weekend 22 – 24 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 22 Novembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 94% e temperature intorno a +0,2°C, percepite come -1,3°C. La probabilità di precipitazioni sarà alta, ma non si prevedono piogge. Durante la mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature in lieve aumento fino a +1,7°C. Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento con cielo sereno e temperature massime di +7,7°C. Sabato, il clima sarà fresco e asciutto, con temperature che scenderanno a -2,4°C. Domenica, il cielo sarà coperto con temperature massime di +7,2°C, mantenendo un clima umido.

Venerdì 22 Novembre

Nella notte di Venerdì 22 Novembre, il tempo si presenterà con cielo coperto e una copertura nuvolosa del 94%. Le temperature si attesteranno intorno a +0,2°C, ma la temperatura percepita sarà di -1,3°C a causa di una leggera brezza proveniente da Nord, con una velocità di 4,9 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà alta, raggiungendo l’80%, ma non si prevedono piogge. Con l’avanzare delle ore, la situazione meteorologica non subirà grandi variazioni, mantenendo nubi sparse fino alle prime luci dell’alba.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, con una copertura nuvolosa che scenderà al 74%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo +1,7°C alle 06:00, mentre la temperatura percepita rimarrà intorno a -1,6°C. Il vento continuerà a soffiare da Nord con una velocità di circa 11,4 km/h. Le condizioni meteo miglioreranno progressivamente, con l’arrivo di poche nuvole e un aumento della temperatura fino a +7,8°C a mezzogiorno, quando la copertura nuvolosa sarà ridotta al 13%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con una temperatura massima di +7,7°C alle 13:00. La temperatura percepita sarà di +6,3°C e il vento si attenuerà, con velocità che scenderanno a 8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 37%, creando un clima piacevole e ideale per attività all’aperto. Tuttavia, a partire dalle 18:00, si assisterà a un calo delle temperature, che scenderanno a -1,6°C.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno fino alle 19:00, quando la temperatura sarà di -2°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, portando a nubi sparse con una temperatura percepita di -3,9°C. La velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 5,3 km/h, rendendo la serata fredda ma tranquilla.

Sabato 23 Novembre

La notte di Sabato 23 Novembre si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 20%. Le temperature scenderanno a -2,4°C, con una temperatura percepita di -2,4°C. Il vento sarà leggero, con velocità di 4,7 km/h da Nord. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi al 2%. Con l’avanzare della notte, il cielo si manterrà sereno, favorendo un clima fresco e asciutto.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa che scenderà al 5%. Le temperature inizieranno a risalire, raggiungendo +1,5°C alle 08:00. La temperatura percepita sarà di -0,8°C. Il vento continuerà a soffiare da Nord, con velocità che varieranno tra 5,3 km/h e 7,2 km/h. Le condizioni meteo rimarranno favorevoli, con un clima gradevole fino a mezzogiorno, quando si raggiungerà una temperatura di +6,6°C.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole e una temperatura massima di +6,8°C alle 13:00. La temperatura percepita sarà di +6,8°C e il vento si attenuerà ulteriormente, con velocità che scenderanno a 1,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 42%, creando un clima piacevole. Tuttavia, a partire dalle 16:00, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una temperatura di +0,7°C.

Nella sera, il cielo sarà prevalentemente nuvoloso, con temperature che si attesteranno intorno a -0,2°C alle 20:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 58%, e il vento sarà molto leggero, con velocità di 1,3 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà assente, rendendo la serata tranquilla e fresca.

Domenica 24 Novembre

La notte di Domenica 24 Novembre si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa dell’81%. Le temperature si attesteranno intorno a -0,2°C, con una temperatura percepita di -0,2°C. Il vento sarà leggero, con velocità di 3 km/h da Nord. La probabilità di precipitazioni rimarrà assente, favorendo un clima fresco e asciutto.

Durante la mattina, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo +3°C alle 08:00. La temperatura percepita sarà di -0,8°C. Il vento continuerà a soffiare da Nord, con velocità di circa 3,9 km/h. Le condizioni meteo rimarranno stabili, con un clima fresco e umido.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà coperto, con temperature che raggiungeranno un massimo di +7,2°C alle 12:00. La temperatura percepita sarà di +7,2°C e il vento sarà molto leggero, con velocità di 1,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 51%, creando un clima umido e fresco. A partire dalle 15:00, si assisterà a un leggero calo delle temperature.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà nuvoloso, con temperature che si attesteranno intorno a +1,4°C alle 19:00. La copertura nuvolosa sarà del 96%, e il vento sarà molto leggero, con velocità di 2,8 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà assente, rendendo la serata tranquilla e fresca.

In conclusione, il fine settimana a Trento si preannuncia variabile, con un Venerdì caratterizzato da cieli sereni e temperature fresche, un Sabato soleggiato e mite, e una Domenica più nuvolosa e umida. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare delle condizioni favorevoli, soprattutto durante il Sabato, mentre la Domenica richiederà un abbigliamento più caldo e impermeabile.

