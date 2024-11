Meteo Treviglio, le previsioni per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Treviglio si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della mattina e del pomeriggio. Le previsioni meteo indicano temperature che si attesteranno intorno ai 16°C durante le ore centrali della giornata, con una leggera diminuzione prevista nel tardo pomeriggio e in serata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5 km/h, rendendo il clima piuttosto gradevole.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno stabili, con cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai 11°C. L’umidità sarà alta, attorno al 91%, ma non si prevedono precipitazioni. Le brezze leggere accompagneranno la notte, rendendo l’atmosfera fresca ma non sgradevole.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a coprirsi parzialmente, con un incremento della copertura nuvolosa che raggiungerà il 61% entro le ore 08:00. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 14°C intorno alle 10:00. La percezione del caldo sarà leggermente inferiore a causa dell’umidità, che si manterrà attorno all’81%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con il cielo che tornerà a mostrare ampie zone di sereno e temperature che toccheranno il picco di 16°C. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 5 km/h. L’umidità, sebbene in calo, rimarrà comunque elevata, attorno al 75%.

La sera porterà un ritorno delle nubi sparse, con temperature che scenderanno gradualmente fino a stabilizzarsi intorno ai 11°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 77% entro le ore 23:00. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni, e l’umidità rimarrà alta, attorno al 91%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Treviglio indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili. Tuttavia, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, specialmente nel fine settimana, con possibilità di piogge leggere. Sarà quindi opportuno monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni significative nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Treviglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.8° perc. +11.4° Assenti 1.2 NE max 1.7 Grecale 92 % 1026 hPa 4 cielo sereno +11.3° perc. +10.8° Assenti 1.2 ONO max 1.5 Maestrale 92 % 1025 hPa 7 poche nuvole +11.5° perc. +11.1° Assenti 2.3 O max 2.6 Ponente 92 % 1026 hPa 10 nubi sparse +14.7° perc. +14.4° Assenti 3.3 SSO max 2.4 Libeccio 81 % 1026 hPa 13 nubi sparse +16.4° perc. +16° Assenti 3.7 SSE max 2.7 Scirocco 75 % 1024 hPa 16 poche nuvole +13.8° perc. +13.4° Assenti 4.9 SE max 5.5 Scirocco 86 % 1024 hPa 19 cielo sereno +12.3° perc. +11.9° Assenti 4.5 E max 4.9 Levante 90 % 1025 hPa 22 nubi sparse +11.7° perc. +11.3° Assenti 4 E max 4.2 Levante 91 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 16:59

