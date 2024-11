Meteo Treviglio, le previsioni per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 8 Novembre a Treviglio indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e una serata prevalentemente coperta. Le temperature si manterranno su valori moderati, con picchi che raggiungeranno i 14,4°C durante il giorno. La situazione meteorologica sarà influenzata da una leggera variabilità del vento e da un’umidità che si attesterà intorno all’80%.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con poche nuvole e una temperatura che si aggirerà intorno ai 9,2°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con un’umidità elevata al 83%. Il vento sarà debole, proveniente da Nord Ovest, con velocità di circa 1,8 km/h.

Durante la mattina, il cielo si manterrà sereno fino alle ore 11:00, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 13,7°C. L’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno al 64%. Il vento rimarrà debole, con direzione Sud Est e velocità che non supererà i 3,5 km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un cambiamento significativo delle condizioni meteo. Il cielo diventerà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 93%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 14°C, mentre l’umidità aumenterà nuovamente, mantenendosi attorno al 65%. Il vento continuerà a soffiare da Sud Est, con intensità moderata.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà quasi completamente coperto. Le temperature scenderanno fino a 10°C, con un’umidità che si manterrà alta, intorno all’80%. Il vento sarà debole, proveniente da Nord Est, con velocità di circa 2,9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Treviglio nei prossimi giorni mostrano una tendenza a mantenere condizioni nuvolose, con temperature che si stabilizzeranno su valori moderati. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità elevata potrebbe rendere l’atmosfera piuttosto umida. Gli amanti del sole dovranno attendere un miglioramento delle condizioni meteo nei giorni successivi per poter godere di cieli sereni e temperature più elevate.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +8.9° perc. +8.9° Assenti 1.9 NO max 2.1 Maestrale 83 % 1029 hPa 5 nubi sparse +8.3° perc. +8.3° Assenti 1.4 NNO max 1.5 Maestrale 83 % 1029 hPa 8 cielo sereno +10.3° perc. +9.4° Assenti 1.7 NNE max 2.4 Grecale 76 % 1030 hPa 11 cielo sereno +13.7° perc. +12.8° Assenti 2.6 SE max 3.1 Scirocco 64 % 1029 hPa 14 cielo coperto +14.2° perc. +13.4° Assenti 4.3 SE max 5 Scirocco 65 % 1028 hPa 17 nubi sparse +10.9° perc. +10.1° Assenti 1.6 E max 2.1 Levante 79 % 1029 hPa 20 cielo coperto +10.3° perc. +9.5° Assenti 2.8 NE max 3 Grecale 80 % 1030 hPa 23 cielo coperto +10° perc. +10° Assenti 2.2 NNO max 2.2 Maestrale 79 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 16:55

