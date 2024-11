Meteo Treviso, le previsioni per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a Treviso si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 93%. Le temperature si attesteranno intorno ai 6°C, con una leggera diminuzione nel corso delle ore. La mattina porterà con sé un cielo ancora coperto, ma le temperature inizieranno a risalire, raggiungendo i 12°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 18,6 km/h.

Nel dettaglio, durante la notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da un cielo coperto e temperature che varieranno tra i 5,9°C e i 7°C. L’umidità si manterrà alta, attorno al 70%, e non si prevedono precipitazioni. Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà nuvoloso, ma si assisterà a un incremento delle temperature, che toccheranno i 12°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con valori che si attesteranno al 99%. La velocità del vento si manterrà costante, con intensità che varieranno tra 9,1 km/h e 11,9 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi attorno ai 9°C. Il cielo continuerà a essere coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 14 km/h.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un parziale miglioramento delle condizioni meteo. Il cielo si presenterà con poche nuvole e le temperature si attesteranno intorno agli 8°C. L’umidità rimarrà alta, ma le condizioni generali saranno più favorevoli rispetto al resto della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Treviso indicano una giornata nuvolosa con temperature moderate. Nei giorni successivi, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Treviso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +6.4° perc. +4.1° Assenti 11.4 NE max 15.8 Grecale 72 % 1022 hPa 5 cielo coperto +5.9° perc. +3.4° Assenti 11.9 NE max 17.7 Grecale 71 % 1023 hPa 8 cielo coperto +7.7° perc. +5.9° Assenti 10 NE max 18.3 Grecale 65 % 1024 hPa 11 cielo coperto +11.2° perc. +9.7° Assenti 9.1 ENE max 13.4 Grecale 50 % 1025 hPa 14 cielo coperto +12.2° perc. +10.8° Assenti 8.3 E max 14.2 Levante 52 % 1024 hPa 17 cielo coperto +9.1° perc. +8° Assenti 8.1 N max 9.1 Tramontana 59 % 1024 hPa 20 poche nuvole +8.1° perc. +7.1° Assenti 6.8 NNE max 7.8 Grecale 67 % 1025 hPa 23 cielo sereno +7.2° perc. +7.2° Assenti 4 NNE max 4.2 Grecale 71 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 16:40

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.