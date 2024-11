Meteo Treviso, le previsioni per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Treviso si prevede una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti per la stagione. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa quasi totale, con una temperatura massima che raggiungerà i +8,6°C nel pomeriggio. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da nord e nord-est, con intensità che varierà tra brezza leggera e bava di vento. L’umidità si manterrà su livelli elevati, intorno al 75%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai +6,4°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 95%, e i venti soffieranno leggeri da nord-nord est. L’umidità sarà attorno al 76%, creando un ambiente piuttosto umido.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere circa +7,7°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e la probabilità di precipitazioni sarà bassa, con valori che non supereranno il 12%. I venti si manterranno leggeri, con velocità che varieranno tra 5 e 7 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di +8,6°C, mantenendosi stabili attorno agli 8°C. Anche in questo intervallo orario, il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 99%. I venti saranno leggeri, con una leggera diminuzione della loro intensità. L’umidità si manterrà attorno al 72%, contribuendo a un clima fresco ma non eccessivamente freddo.

La sera porterà con sé temperature che scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai +7,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che si manterranno attorno al 100%. I venti, pur rimanendo leggeri, potrebbero aumentare leggermente in intensità, con raffiche che raggiungeranno i 9,1 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Treviso indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità elevata potrebbe rendere l’aria più fresca, specialmente nelle ore serali. Gli amanti del sole dovranno attendere giorni migliori per godere di cieli sereni e temperature più calde.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Treviso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +5.8° perc. +4.8° Assenti 5.7 N max 6.1 Tramontana 77 % 1023 hPa 5 cielo coperto +5.9° perc. +4.4° Assenti 7.2 NNE max 8 Grecale 77 % 1022 hPa 8 cielo coperto +6.8° perc. +5.6° prob. 3 % 6.7 NE max 8.4 Grecale 75 % 1023 hPa 11 cielo coperto +7.7° perc. +7° prob. 9 % 5.6 N max 6.6 Tramontana 73 % 1023 hPa 14 cielo coperto +8.6° perc. +8.6° prob. 3 % 3.5 N max 4.8 Tramontana 72 % 1023 hPa 17 cielo coperto +8.1° perc. +8.1° prob. 19 % 4.3 NNE max 5.2 Grecale 74 % 1023 hPa 20 cielo coperto +7.9° perc. +7.9° prob. 27 % 2.3 NNO max 2.8 Maestrale 77 % 1024 hPa 23 cielo coperto +8.3° perc. +7.1° prob. 35 % 7.3 NNO max 8.2 Maestrale 78 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 16:29

