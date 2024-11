Meteo Trieste, le previsioni per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 15 Novembre a Trieste indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 3,6°C e una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, attorno al 3%, e l’umidità si manterrà elevata, intorno al 74%.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno con qualche nuvola sparsa. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 11,9°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà tra i 9 e i 11 km/h, sempre da Est-Nord Est, con una leggera intensità. L’umidità, pur rimanendo alta, inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che copriranno circa il 38% del cielo. Le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 9,6°C alle 15:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e gradevole. L’umidità si stabilizzerà attorno al 59%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si aggireranno intorno ai 5,5°C. Il cielo si presenterà sereno o con poche nuvole, con una copertura nuvolosa che non supererà il 19%. La brezza si farà più leggera, e l’umidità rimarrà alta, intorno al 73%.

In conclusione, le previsioni meteo per Trieste nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori freschi e condizioni di cielo prevalentemente sereno. Tuttavia, si prevede un incremento della nuvolosità nei giorni successivi, con possibilità di piogge leggere. Pertanto, sarà opportuno monitorare gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti significativi nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Trieste

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +3.6° perc. +0.6° Assenti 11.6 ENE max 16.2 Grecale 74 % 1024 hPa 4 poche nuvole +3.5° perc. +0.5° Assenti 11.6 ENE max 15.7 Grecale 74 % 1023 hPa 7 cielo sereno +4.3° perc. +1.7° Assenti 10.7 ENE max 14.5 Grecale 70 % 1024 hPa 10 nubi sparse +10.4° perc. +8.8° Assenti 10 ENE max 17.3 Grecale 48 % 1024 hPa 13 nubi sparse +12.1° perc. +10.6° Assenti 9.5 ENE max 14.5 Grecale 46 % 1023 hPa 16 nubi sparse +7.8° perc. +6.2° Assenti 9.2 ENE max 10.2 Grecale 65 % 1024 hPa 19 cielo sereno +5.9° perc. +3.8° Assenti 10 ENE max 11.6 Grecale 71 % 1025 hPa 22 poche nuvole +5.3° perc. +3.1° Assenti 10 ENE max 11.6 Grecale 73 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 16:31

