Meteo Udine, le previsioni per domani giovedì 21 novembre

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Udine indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata piuttosto fresco e una progressiva intensificazione delle precipitazioni nel corso delle ore. La notte precedente avrà visto un cielo prevalentemente sereno, ma già dalle prime ore del mattino si registreranno cambiamenti significativi, con l’arrivo di nuvolosità e piogge leggere.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 3,1°C, con una leggera brezza proveniente da nord-nord ovest. La copertura nuvolosa sarà variabile, con nubi sparse che si intensificheranno nel corso della mattinata. A partire dalle 02:00, si prevede un aumento delle precipitazioni, che continueranno a manifestarsi fino alla mattina. Le temperature minime si manterranno attorno ai 2°C, con un’umidità che si aggirerà intorno al 75%.

Durante la mattina, il cielo si presenterà inizialmente sereno, ma già dalle 11:00 si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo coperto. Le temperature raggiungeranno i 6,9°C e l’umidità si manterrà attorno al 62%. Le condizioni di vento saranno moderate, con velocità che varieranno tra i 5 e i 6 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteo si deteriorerà ulteriormente, con un cielo completamente coperto e temperature che scenderanno fino a 5,3°C. Le previsioni del tempo indicano anche la possibilità di piogge leggere, che inizieranno a manifestarsi a partire dalle 17:00. L’intensità delle precipitazioni aumenterà nel corso della sera, con valori che potranno raggiungere i 4,69 mm di pioggia.

La sera sarà caratterizzata da piogge moderate e forti, con temperature che si attesteranno intorno ai 3,7°C. L’umidità salirà fino a valori molto elevati, attorno al 95%, e il vento si farà più intenso, con raffiche che potranno raggiungere i 16 km/h. Le condizioni di pioggia continueranno fino a tarda notte, rendendo necessario prestare attenzione alle strade e alle possibili allagamenti.

In conclusione, le previsioni meteo per Udine nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con un miglioramento atteso solo nel fine settimana. Domani e dopodomani, si prevede una diminuzione delle precipitazioni, ma le temperature rimarranno fresche, con valori che non supereranno i 7°C. È consigliabile prepararsi a condizioni di tempo variabile e a possibili piogge, soprattutto nelle ore serali.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Udine

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +2.9° perc. +0.6° Assenti 8.1 N max 7.8 Tramontana 74 % 1007 hPa 4 pioggia leggera +2.2° perc. +0.5° 0.26 mm 6.2 NE max 5.9 Grecale 76 % 1008 hPa 7 cielo sereno +2.3° perc. +0.6° prob. 22 % 6.1 ENE max 6.1 Grecale 77 % 1009 hPa 10 cielo sereno +6.1° perc. +6.1° prob. 22 % 4.2 SSE max 3.3 Scirocco 63 % 1010 hPa 13 cielo coperto +6.9° perc. +6° prob. 26 % 6 S max 9.4 Ostro 64 % 1007 hPa 16 cielo coperto +5.3° perc. +5.3° prob. 45 % 4.1 NE max 5 Grecale 77 % 1004 hPa 19 pioggia leggera +4.3° perc. +1° 0.24 mm 15 ENE max 19 Grecale 92 % 999 hPa 22 forte pioggia +3.7° perc. +1° 4.69 mm 10.4 N max 12.8 Tramontana 95 % 995 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 16:27

