Meteo Udine, le previsioni per domani venerdì 15 novembre

Le previsioni meteo per Udine di Venerdì 15 Novembre indicano un giorno caratterizzato da condizioni prevalentemente nuvolose, con un graduale miglioramento verso la sera. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 4°C. Con l’avanzare della mattinata, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo coperto e temperature che saliranno fino a 11°C nel primo pomeriggio.

Nel dettaglio, durante la notte, le temperature si manterranno fresche, oscillando tra 3,6°C e 4,3°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. La copertura nuvolosa sarà minima, permettendo di godere di un cielo sereno fino alle prime ore del mattino.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 94% entro le 07:00. Le temperature continueranno a salire, toccando i 10,6°C intorno alle 11:00. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti che si muoveranno principalmente da Nord Est.

Nel pomeriggio, la situazione meteo rimarrà stabile, con un cielo coperto fino alle 13:00, quando la temperatura raggiungerà il suo picco di 11,3°C. Successivamente, si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con un passaggio a nubi sparse e temperature in lieve calo, che scenderanno a 8,9°C entro le 15:00. L’umidità si manterrà attorno al 60%, mentre le condizioni di vento rimarranno moderate.

La sera porterà un miglioramento significativo, con il cielo che si schiarirà e si passerà a condizioni di cielo sereno. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 5°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Udine nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno fresche e un’alternanza di nuvole e schiarite. Sabato e Domenica si prevede un ulteriore miglioramento, con cieli sereni e temperature in lieve aumento, rendendo il fine settimana ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Udine

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +3.8° perc. +2° Assenti 6.9 NE max 6.7 Grecale 68 % 1023 hPa 4 nubi sparse +3.7° perc. +1.6° Assenti 8 NE max 7.5 Grecale 66 % 1023 hPa 7 cielo coperto +4.3° perc. +2.4° Assenti 7.7 NNE max 7.4 Grecale 63 % 1024 hPa 10 cielo coperto +9.6° perc. +9.6° Assenti 3.6 E max 5.7 Levante 50 % 1024 hPa 13 cielo coperto +11.3° perc. +9.7° Assenti 1.7 SSE max 3.3 Scirocco 48 % 1023 hPa 16 nubi sparse +7.5° perc. +7.5° Assenti 4.7 N max 4.9 Tramontana 63 % 1024 hPa 19 cielo sereno +6° perc. +4.4° Assenti 7.7 NE max 7.5 Grecale 68 % 1025 hPa 22 poche nuvole +5.4° perc. +3.5° Assenti 8.1 NNE max 7.7 Grecale 66 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 16:32

