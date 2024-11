Meteo Varese, le previsioni per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Domenica 3 Novembre a Varese si presenteranno prevalentemente stabili, con una predominanza di nubi sparse e temperature che si manterranno su valori piuttosto miti per la stagione. Durante la giornata, si osserverà un graduale aumento delle temperature, che raggiungeranno il picco nel pomeriggio. La ventilazione sarà debole, con brezze leggere che non influenzeranno significativamente il comfort termico.

Nella notte, le previsioni meteo indicano una situazione di nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai +11,2°C. L’umidità sarà piuttosto elevata, intorno al 78%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1026 hPa. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche che non supereranno i 6,7 km/h.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un leggero calo della copertura nuvolosa, mantenendo comunque un cielo prevalentemente nuvoloso. Le temperature si aggireranno intorno ai +10°C al risveglio, per poi salire fino a +16,9°C entro le ore centrali della giornata. L’umidità inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore freschezza. La ventilazione rimarrà debole, con brezze leggere che contribuiranno a un clima gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che toccheranno il massimo di +17°C. La pressione atmosferica continuerà a mantenersi su valori elevati, favorendo condizioni di stabilità. L’umidità scenderà ulteriormente, portando a un clima secco e confortevole. Le brezze da Sud contribuiranno a mantenere un ambiente piacevole, ideale per attività all’aperto.

La sera porterà un ritorno di nubi sparse, ma senza precipitazioni. Le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai +11°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 88%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile. La ventilazione sarà leggera, con brezze che non supereranno i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Varese nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale e una prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Si prevede che il clima rimarrà favorevole, rendendo possibile godere di attività all’aperto senza particolari disagi. Tuttavia, si consiglia di monitorare eventuali cambiamenti, poiché le condizioni atmosferiche possono variare rapidamente.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Varese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +11° perc. +10.2° Assenti 6 NNE max 5.6 Grecale 77 % 1027 hPa 4 nubi sparse +10.4° perc. +9.6° Assenti 5.8 NNE max 5.4 Grecale 77 % 1027 hPa 7 nubi sparse +10.6° perc. +9.7° Assenti 5.4 N max 5.4 Tramontana 76 % 1027 hPa 10 nubi sparse +15.6° perc. +14.9° Assenti 2.4 S max 2.6 Ostro 62 % 1027 hPa 13 poche nuvole +17° perc. +16.4° Assenti 4 S max 2.8 Ostro 61 % 1025 hPa 16 cielo sereno +14° perc. +13.5° Assenti 1.9 S max 2 Ostro 77 % 1025 hPa 19 poche nuvole +12.2° perc. +11.7° Assenti 3.3 N max 3.1 Tramontana 86 % 1027 hPa 22 poche nuvole +11.1° perc. +10.6° Assenti 4.6 N max 4.2 Tramontana 88 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 17:04

