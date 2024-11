Meteo Varese, le previsioni per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 25 Novembre a Varese indicano una giornata caratterizzata da un cielo completamente coperto, con temperature che si manterranno su valori relativamente freschi. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 4,8°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 75%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1032 hPa.

Nella mattina, le condizioni non subiranno variazioni significative. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 6,8°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fascia oraria, la velocità del vento sarà debole, oscillando tra i 2,2 km/h e i 3,4 km/h, e l’umidità continuerà a mantenersi sopra il 76%. Non si prevedono precipitazioni, con una probabilità di pioggia che rimarrà bassa, attorno al 3%.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 6,6°C, con una leggera diminuzione rispetto alla mattina. Il cielo rimarrà sempre coperto e l’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 79%. La direzione del vento varierà, ma si manterrà debole, con raffiche che non supereranno i 3,2 km/h. Anche in questa fase della giornata, non si registreranno precipitazioni.

La sera porterà con sé condizioni simili, con temperature che si attesteranno intorno ai 6,1°C. Il cielo rimarrà coperto e l’umidità continuerà a salire, arrivando fino all’86%. La probabilità di pioggia aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque bassa, attorno al 17%. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1024 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Varese nei prossimi giorni non mostrano cambiamenti significativi. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con temperature che varieranno poco e un’umidità costantemente alta. Le condizioni meteo non favoriranno attività all’aperto, e si consiglia di prepararsi a una settimana caratterizzata da un clima fresco e umido.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +4.8° perc. +4.8° Assenti 3.3 NNO max 4.3 Maestrale 75 % 1032 hPa 4 cielo coperto +5.1° perc. +5.1° Assenti 3.9 NNO max 4.9 Maestrale 75 % 1030 hPa 7 cielo coperto +5.2° perc. +5.2° prob. 3 % 2.9 NO max 3.9 Maestrale 77 % 1029 hPa 10 cielo coperto +6.3° perc. +6.3° prob. 3 % 2.2 NO max 3.8 Maestrale 76 % 1028 hPa 13 cielo coperto +6.8° perc. +6.8° prob. 6 % 1.5 NO max 2.2 Maestrale 77 % 1026 hPa 16 cielo coperto +6.4° perc. +6.4° prob. 6 % 0.8 SO max 3.2 Libeccio 80 % 1025 hPa 19 cielo coperto +6.1° perc. +6.1° prob. 9 % 2.1 NNO max 2.4 Maestrale 83 % 1025 hPa 22 cielo coperto +6.2° perc. +6.2° prob. 13 % 1.9 NO max 2.8 Maestrale 85 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:42 e tramonta alle ore 16:43

