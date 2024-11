Meteo Varese, le previsioni per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a Varese si presenterà con condizioni meteorologiche variabili, caratterizzate da piogge leggere durante la notte e un cielo prevalentemente coperto nella mattina. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra i 5,1°C e i 11°C nel corso della giornata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 9 km/h. L’umidità si attesterà su livelli elevati, contribuendo a una sensazione di freddo accentuata.

Nella notte, Varese sarà interessata da piogge leggere, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si aggireranno intorno ai 7,9°C, con una temperatura percepita che scenderà fino a 6,7°C. La velocità del vento sarà di circa 4,4 km/h da Nord-Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 5,4 km/h. L’umidità sarà alta, attorno al 74%, e si registreranno deboli precipitazioni, con un accumulo di circa 0,17 mm.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno da 6,5°C a 10°C. La temperatura percepita sarà leggermente più bassa, intorno ai 5°C. Il vento continuerà a soffiare da Nord, con velocità che si attesteranno tra i 6 e i 7 km/h. L’umidità si manterrà elevata, attorno al 65%, e non si prevedono precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nuvoloso, con temperature che raggiungeranno un massimo di 11°C. La temperatura percepita sarà di circa 9,6°C. Il vento sarà debole, con velocità di circa 2 km/h e raffiche fino a 3,8 km/h. L’umidità si ridurrà leggermente, attestandosi intorno al 57%.

La sera porterà un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature che scenderanno fino a 5,1°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, intorno ai 6 km/h, e l’umidità si manterrà attorno al 77%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la serata più asciutta rispetto al resto della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Varese nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Mercoledì e giovedì si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, con possibilità di schiarite e un clima più asciutto. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Varese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +7.5° perc. +6.7° 0.25 mm 5.7 NNO max 8.2 Maestrale 78 % 1022 hPa 4 pioggia leggera +6.7° perc. +4.8° 0.22 mm 9.4 NNO max 17 Maestrale 82 % 1022 hPa 7 cielo coperto +6.7° perc. +5.5° prob. 33 % 6.6 N max 11.3 Tramontana 82 % 1024 hPa 10 cielo coperto +8.9° perc. +8.9° prob. 23 % 4.7 N max 7.5 Tramontana 71 % 1025 hPa 13 cielo coperto +10.9° perc. +9.5° Assenti 2 NO max 3.7 Maestrale 58 % 1024 hPa 16 cielo coperto +8.5° perc. +8.5° Assenti 3.5 O max 4.3 Ponente 67 % 1024 hPa 19 cielo coperto +6.7° perc. +5.8° Assenti 5.7 N max 6.4 Tramontana 76 % 1026 hPa 22 nubi sparse +5.4° perc. +4° Assenti 6.7 N max 8.5 Tramontana 78 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 16:53

