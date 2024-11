Meteo Venafro, le previsioni per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 17 Novembre a Venafro indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio e una sera nuvolosi. Durante la notte, le temperature si manterranno su valori freschi, con minime attorno ai 7,5°C. La mattina presenterà cieli sereni e temperature in aumento, raggiungendo i 14,3°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo, con l’arrivo di nuvole che porteranno a cieli coperti e temperature in calo.

Nella notte, a partire da mezzanotte, Venafro avrà cieli sereni con temperature che si attesteranno intorno ai 8,1°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, attorno all’1%, e il vento sarà leggero, proveniente da nord. Man mano che si passerà alla mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 12,6°C entro le 9:00. Il cielo rimarrà sereno fino a poco prima di mezzogiorno, quando si inizieranno a formare poche nuvole, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 28%.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà drasticamente. A partire dalle 13:00, il cielo diventerà completamente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature scenderanno progressivamente, passando dai 14,5°C delle 13:00 ai 10,4°C delle 17:00. Anche l’umidità aumenterà, toccando punte del 79% nel tardo pomeriggio. Il vento sarà debole, con velocità che varieranno tra i 2,7 km/h e i 7,5 km/h, mantenendosi prevalentemente da sud-ovest.

La sera continuerà a essere caratterizzata da cieli coperti, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 10°C. L’umidità rimarrà alta, intorno all’80%, e le condizioni di bassa visibilità potrebbero persistere. La pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1016 hPa, senza variazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venafro nei prossimi giorni evidenziano un inizio di settimana che si preannuncia variabile. Dopo una Domenica nuvolosa, si prevede un miglioramento per Lunedì, con cieli più sereni e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché la situazione atmosferica potrebbe evolvere rapidamente.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Venafro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +7.9° perc. +7.9° Assenti 3.9 N max 4 Tramontana 66 % 1021 hPa 4 cielo sereno +7.5° perc. +7.5° Assenti 4.1 NNE max 4 Grecale 67 % 1020 hPa 7 cielo sereno +8.9° perc. +8.9° Assenti 2.7 NNE max 2.9 Grecale 69 % 1020 hPa 10 cielo sereno +13.6° perc. +12.7° Assenti 7.3 SO max 7.5 Libeccio 62 % 1019 hPa 13 cielo coperto +14.5° perc. +13.5° Assenti 7.5 SO max 9 Libeccio 60 % 1017 hPa 16 cielo coperto +10.9° perc. +10.1° Assenti 3.5 SO max 4 Libeccio 77 % 1016 hPa 19 cielo coperto +10° perc. +10° Assenti 2.6 ONO max 3.9 Maestrale 80 % 1017 hPa 22 cielo coperto +10.6° perc. +9.7° Assenti 1.2 ONO max 3 Maestrale 77 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 16:40

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.