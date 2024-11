Meteo Venafro, le previsioni per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 3 Novembre a Venafro indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, permettendo così al sole di dominare il cielo. I venti saranno leggeri e provenienti principalmente da Nord Est, contribuendo a mantenere un clima fresco e piacevole.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 13,7°C, con una leggera diminuzione fino a 12,8°C nelle prime ore del mattino. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con solo poche nuvole a caratterizzare il cielo. L’umidità si manterrà attorno al 49%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile a 1024 hPa.

Durante la mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 21,8°C intorno a mezzogiorno. Il cielo sarà sereno, con una copertura nuvolosa ridotta al 8%. I venti continueranno a soffiare debolmente, con velocità che varieranno tra i 2,5 km/h e i 3,9 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, attestandosi attorno al 39%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, mantenendosi comunque su valori gradevoli, con punte di 21,4°C. Il cielo rimarrà sereno, favorendo attività all’aperto. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 6%. Anche in questo frangente, i venti saranno leggeri, con intensità che non supereranno i 4,1 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 13,9°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, passando a 33%, ma senza alcuna previsione di precipitazioni. L’umidità salirà fino al 75%, mentre i venti continueranno a mantenersi leggeri.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 3 Novembre a Venafro si prospettano favorevoli, con una giornata serena e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili lievi variazioni nelle temperature e nella copertura nuvolosa. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un clima ideale per godere delle bellezze autunnali di Venafro.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Venafro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +13.5° perc. +12.1° Assenti 10.3 NE max 8.7 Grecale 47 % 1024 hPa 4 poche nuvole +12.8° perc. +11.4° Assenti 9.7 NE max 8.4 Grecale 47 % 1024 hPa 7 poche nuvole +14.6° perc. +13.6° Assenti 8.8 NE max 8.8 Grecale 54 % 1024 hPa 10 cielo sereno +20.8° perc. +20° Assenti 2.5 SSE max 3 Scirocco 41 % 1024 hPa 13 cielo sereno +21.8° perc. +21.1° Assenti 3.6 S max 4.7 Ostro 40 % 1023 hPa 16 cielo sereno +16.4° perc. +15.6° Assenti 1.6 N max 2.8 Tramontana 58 % 1023 hPa 19 cielo sereno +14.2° perc. +13.6° Assenti 9 NE max 7.8 Grecale 73 % 1024 hPa 22 nubi sparse +13.5° perc. +12.9° Assenti 8.2 NE max 7.3 Grecale 76 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 16:53

