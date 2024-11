Meteo Venafro, le previsioni per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Venafro si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Le previsioni meteo indicano che le condizioni atmosferiche saranno stabili, con una leggera possibilità di pioggia nelle prime ore del giorno. La temperatura percepita rimarrà generalmente confortevole, ma l’umidità sarà piuttosto elevata, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 10,9°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 70%, e non si registreranno precipitazioni significative. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 2,3 km/h.

Nella mattina, le condizioni non subiranno sostanziali variazioni. Si continuerà a registrare cielo coperto con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 14,6°C intorno a mezzogiorno. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, con solo sporadiche pioviggini nelle prime ore. L’umidità si manterrà elevata, oscillando tra l’87% e il 90%, mentre il vento sarà leggero, con intensità che non supererà i 6 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto e la temperatura si stabilizzerà attorno ai 14,7°C. Non si prevedono precipitazioni significative e l’umidità rimarrà alta, attorno al 88%. Le condizioni di vento rimarranno tranquille, con velocità che varieranno tra i 3 e i 6 km/h.

La sera porterà con sé un clima simile, con temperature che si manterranno sui 13,3°C. L’umidità continuerà a essere elevata, ma non si prevedono piogge. Il vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 2 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venafro nei prossimi giorni indicano una stabilità climatica, con temperature miti e un cielo prevalentemente coperto. Non si prevedono cambiamenti significativi, ma è consigliabile prestare attenzione alle possibili variazioni di umidità e vento. Domani e nei giorni successivi, le condizioni meteo dovrebbero rimanere simili, con un clima che favorirà attività all’aperto, sebbene con la necessità di un abbigliamento adeguato per l’umidità presente.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Venafro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +10.9° perc. +9.9° prob. 8 % 0.6 SO max 2.3 Libeccio 74 % 1025 hPa 5 pioggia leggera +11° perc. +10.4° 0.2 mm 1.2 OSO max 2.7 Libeccio 86 % 1025 hPa 8 cielo coperto +12.1° perc. +11.7° prob. 9 % 1.3 SSO max 3.3 Libeccio 90 % 1025 hPa 11 cielo coperto +14.5° perc. +14.2° prob. 1 % 6 SSO max 7.1 Libeccio 87 % 1023 hPa 14 cielo coperto +14.8° perc. +14.6° prob. 1 % 4.7 SSO max 6.1 Libeccio 88 % 1023 hPa 17 cielo coperto +13.3° perc. +13.2° prob. 1 % 1.5 SSE max 2.2 Scirocco 94 % 1023 hPa 20 cielo coperto +13.3° perc. +13.1° prob. 1 % 0.3 SSE max 1.4 Scirocco 92 % 1024 hPa 23 cielo coperto +13° perc. +12.8° prob. 4 % 0.5 OSO max 1.8 Libeccio 93 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 16:35

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.