Meteo Venafro, le previsioni per domani sabato 16 novembre

Sabato 16 Novembre a Venafro si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante il giorno. Le previsioni meteo indicano un cielo sereno per gran parte della giornata, con un incremento delle temperature rispetto ai giorni precedenti. La copertura nuvolosa sarà minima, e non si prevedono precipitazioni significative. I venti saranno leggeri, contribuendo a un clima complessivamente piacevole.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 6,7°C con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. La copertura nuvolosa varierà, passando da nubi sparse a cielo coperto, ma senza alcuna precipitazione. L’umidità si manterrà attorno al 67%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1022 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 10,4°C entro le 08:00 e i 15,1°C intorno a mezzogiorno. I venti continueranno a essere leggeri, con velocità che varieranno tra 3 km/h e 9,1 km/h. L’umidità diminuirà progressivamente, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 12,8°C e 14,7°C, mantenendo un cielo sereno e senza precipitazioni. I venti si presenteranno sempre leggeri, con intensità che non supereranno i 5,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 58%, garantendo un clima gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno agli 8,9°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, e i venti continueranno a essere leggeri, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata. L’umidità si manterrà attorno al 66%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venafro nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Non si prevedono cambiamenti significativi, e il clima continuerà a essere favorevole per attività all’aperto. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno in questo weekend un’ottima occasione per godere delle bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Venafro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +6.4° perc. +4.7° Assenti 8.5 NE max 7.4 Grecale 68 % 1022 hPa 5 nubi sparse +6° perc. +4.2° Assenti 8.4 NE max 7.4 Grecale 69 % 1023 hPa 8 cielo sereno +10.4° perc. +9° Assenti 6.6 ENE max 8.1 Grecale 57 % 1023 hPa 11 cielo sereno +14.8° perc. +13.5° Assenti 4.1 SSO max 3.5 Libeccio 46 % 1021 hPa 14 cielo sereno +14.7° perc. +13.4° Assenti 5.2 SO max 2.8 Libeccio 48 % 1021 hPa 17 cielo sereno +9.6° perc. +9.6° Assenti 3.6 NNE max 3.6 Grecale 64 % 1021 hPa 20 cielo sereno +8.7° perc. +8.7° Assenti 4.2 N max 4.2 Tramontana 66 % 1022 hPa 23 cielo sereno +8° perc. +8° Assenti 4.2 N max 4.1 Tramontana 64 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 16:41

