Meteo Venezia, le previsioni per domani giovedì 7 novembre

Le condizioni meteo di Venezia per Giovedì 7 Novembre si presenteranno prevalentemente stabili, con una progressiva diminuzione della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le previsioni del tempo indicano temperature che varieranno da un minimo di 11,9°C a un massimo di 15,1°C, con un clima fresco e gradevole. La presenza di venti leggeri contribuirà a mantenere un’atmosfera piacevole, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 12°C. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 70%, e il vento soffierà da Nord – Nord Est a una velocità di circa 8,6 km/h. Le condizioni di precipitazioni rimarranno assenti, garantendo un inizio di giornata asciutto.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Le nubi sparse inizieranno a sostituire il cielo coperto, con temperature che saliranno fino a 14,8°C entro le ore centrali della mattina. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 6,4 km/h e i 9,5 km/h, mentre l’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 55%.

Il pomeriggio si preannuncia particolarmente favorevole, con un cielo sereno e temperature che toccheranno il picco di 15,1°C. Le condizioni di vento saranno molto leggere, con intensità che non supererà i 5,1 km/h. L’umidità continuerà a scendere, portandosi attorno al 53%, creando un ambiente ideale per passeggiate e attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare nuovamente, stabilizzandosi intorno ai 12,4°C. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno con poche nuvole, e il vento continuerà a mantenersi leggero. L’umidità si attesterà attorno al 64%, garantendo un clima fresco ma non eccessivamente freddo.

In conclusione, le previsioni meteo per Venezia nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo che si presenterà prevalentemente sereno. Non si prevedono cambiamenti significativi, rendendo questo periodo particolarmente adatto per godere delle bellezze della città.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Venezia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +11.8° perc. +10.8° Assenti 9 NE max 9.4 Grecale 70 % 1030 hPa 5 cielo coperto +11.1° perc. +10.2° Assenti 8.9 NNE max 9.3 Grecale 72 % 1030 hPa 8 nubi sparse +12.1° perc. +11.2° Assenti 8.8 NNE max 10 Grecale 69 % 1031 hPa 11 nubi sparse +14.4° perc. +13.4° Assenti 7 NE max 7.2 Grecale 57 % 1030 hPa 14 poche nuvole +15.1° perc. +14° Assenti 3.7 ENE max 4.5 Grecale 54 % 1029 hPa 17 cielo sereno +13.4° perc. +12.4° Assenti 1.3 NE max 1.9 Grecale 61 % 1029 hPa 20 poche nuvole +12.7° perc. +11.6° Assenti 6.4 N max 6.4 Tramontana 63 % 1030 hPa 23 poche nuvole +11.9° perc. +10.9° Assenti 6.9 NNE max 6.8 Grecale 67 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 16:46

