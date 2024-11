Meteo Venezia, le previsioni per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venezia di Lunedì 18 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 7,5°C. La mattina porterà un leggero miglioramento, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 11,4°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere completamente coperto, senza precipitazioni significative. La sera si presenterà con condizioni simili, mantenendo temperature attorno ai 10°C.

Durante la notte, Venezia sperimenterà un cielo coperto con una temperatura di 7,5°C e un’umidità elevata, che raggiungerà l’85%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h, provenienti principalmente da Nord-Nord Est.

Nella mattina, il cielo si schiarirà leggermente, passando a nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 11,4°C intorno a mezzogiorno. L’umidità scenderà al 66%, mentre il vento si manterrà leggero, con velocità attorno ai 5-10 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 10,5°C. L’umidità rimarrà intorno al 71%, e il vento sarà debole, con intensità che non supererà i 5 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata asciutta.

La sera continuerà a presentare un cielo coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 9,8°C. L’umidità aumenterà leggermente, mantenendosi attorno al 73%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Venezia nei prossimi giorni non mostreranno grandi variazioni. Martedì e Mercoledì si prevede un clima simile, con temperature che si manterranno su valori moderati e un cielo prevalentemente nuvoloso. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà elevata, contribuendo a un’atmosfera piuttosto umida. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero essere rare nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +7.5° perc. +5.9° Assenti 8.8 NNE max 9.1 Grecale 85 % 1013 hPa 5 cielo coperto +7.5° perc. +5.6° Assenti 10.2 NNE max 11.6 Grecale 83 % 1013 hPa 8 nubi sparse +8.5° perc. +7° prob. 1 % 9.1 N max 11 Tramontana 77 % 1015 hPa 11 nubi sparse +11.1° perc. +10° prob. 3 % 7.6 N max 8.8 Tramontana 68 % 1014 hPa 14 cielo coperto +11.6° perc. +10.6° prob. 4 % 3.7 NO max 4.1 Maestrale 67 % 1013 hPa 17 cielo coperto +10.4° perc. +9.3° Assenti 5.1 NO max 4.9 Maestrale 71 % 1014 hPa 20 cielo coperto +10° perc. +9.6° Assenti 5.5 NNO max 5.4 Maestrale 72 % 1014 hPa 23 cielo coperto +9.8° perc. +9.1° Assenti 6.3 N max 6.4 Tramontana 73 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 16:35

