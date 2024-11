Meteo Venezia, le previsioni per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a Venezia si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% durante gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +8,9°C e +12,6°C, mentre il vento soffierà da Nord Est con intensità variabile, raggiungendo punte di 26 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, intorno al 60-68%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, con temperature che si attesteranno intorno ai +9,1°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 26 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 65%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1023 hPa.

Nella mattina, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i +11,4°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento continuerà a mantenersi sostenuta, con valori che si aggireranno intorno ai 18 km/h. L’umidità, in questa fase, si attesterà attorno al 53%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

Nel pomeriggio, il meteo non subirà significative variazioni, mantenendo il cielo coperto e temperature che toccheranno un massimo di +12,6°C. Il vento, proveniente sempre da Nord Est, continuerà a soffiare con intensità moderata, e l’umidità si manterrà intorno al 54%. Non si registreranno precipitazioni significative, contribuendo a un clima asciutto nonostante la copertura nuvolosa.

Con l’arrivo della sera, il cielo inizierà a schiarirsi leggermente, passando a nubi sparse. Le temperature scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai +9°C. La velocità del vento si ridurrà, ma rimarrà comunque presente, con raffiche che potranno raggiungere i 20 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 63%, mentre la pressione atmosferica continuerà a stabilizzarsi.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venezia nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede un graduale miglioramento del meteo, con possibilità di schiarite nei giorni successivi. Gli amanti delle passeggiate all’aperto dovranno tenere in considerazione le condizioni di umidità e vento, che potrebbero influenzare il comfort durante le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +8.8° perc. +6.3° Assenti 16.2 NE max 23 Grecale 66 % 1022 hPa 5 nubi sparse +8.1° perc. +5.2° Assenti 18.3 NE max 25.5 Grecale 67 % 1022 hPa 8 cielo coperto +9.2° perc. +6.6° Assenti 17.5 NE max 26.3 Grecale 65 % 1024 hPa 11 cielo coperto +11.4° perc. +10° Assenti 16.8 NE max 21.2 Grecale 53 % 1024 hPa 14 cielo coperto +12.6° perc. +11.3° Assenti 18.1 ENE max 26 Grecale 54 % 1023 hPa 17 cielo coperto +11° perc. +9.6° Assenti 14.2 NE max 18.8 Grecale 58 % 1024 hPa 20 nubi sparse +9.9° perc. +7.6° Assenti 16.5 NE max 20.8 Grecale 62 % 1025 hPa 23 poche nuvole +8.9° perc. +7.1° Assenti 11.3 NE max 13 Grecale 65 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 16:40

