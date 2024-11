Meteo Venezia, le previsioni per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Martedì 19 Novembre a Venezia si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% durante tutta la giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 8,9°C e i 11,1°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 11 km/h. L’umidità si attesterà su valori elevati, intorno all’83%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Durante la notte, le temperature si manterranno stabili intorno ai 10°C, con una leggera diminuzione verso l’alba. Il cielo rimarrà coperto e non si prevedono precipitazioni significative. La brezza leggera proveniente da nord-nord est accompagnerà la notte, rendendo l’atmosfera piuttosto calma.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che varieranno da 9,8°C a 11,1°C. La percezione del freddo sarà mitigata dalla brezza leggera, con venti che si muoveranno prevalentemente da ovest. L’umidità rimarrà alta, intorno al 75%, ma non si registreranno piogge.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 11,1°C intorno alle 12:00, per poi scendere leggermente nel corso delle ore successive. La copertura nuvolosa rimarrà costante, e il vento si intensificherà leggermente, mantenendosi comunque nella categoria della brezza leggera. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 9°C. Il cielo rimarrà coperto e l’umidità continuerà a mantenersi elevata. Le condizioni di calma atmosferica persisteranno, con venti leggeri che non influenzeranno significativamente la sensazione di freddo.

In conclusione, le previsioni meteo per Venezia nei prossimi giorni indicano una continuità di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono cambiamenti significativi, ma è consigliabile prepararsi a un clima fresco e umido, soprattutto nelle ore serali. Domani e dopodomani, le previsioni del tempo confermeranno questa tendenza, rendendo opportuno un abbigliamento adeguato per affrontare le temperature più basse.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +9.9° perc. +9.1° prob. 1 % 7.2 NNE max 7.5 Grecale 75 % 1013 hPa 5 cielo coperto +9.8° perc. +9.4° Assenti 5.9 N max 5.8 Tramontana 76 % 1012 hPa 8 cielo coperto +10.1° perc. +9.1° Assenti 4.5 ONO max 4.3 Maestrale 73 % 1012 hPa 11 cielo coperto +10.9° perc. +9.9° prob. 4 % 3.6 O max 4.2 Ponente 70 % 1010 hPa 14 cielo coperto +10.6° perc. +9.7° Assenti 6 OSO max 7 Libeccio 75 % 1008 hPa 17 cielo coperto +10.1° perc. +9.3° Assenti 6.7 SO max 8.1 Libeccio 83 % 1006 hPa 20 cielo coperto +10° perc. +9.3° Assenti 7.1 OSO max 8.7 Libeccio 83 % 1005 hPa 23 cielo coperto +8.9° perc. +8.6° Assenti 4.8 OSO max 6.2 Libeccio 86 % 1003 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 16:34

