Meteo Venezia, le previsioni per domani mercoledì 6 novembre

Le previsioni meteo per Venezia di Mercoledì 6 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 12,7°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. L’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo il 67%. Con il passare delle ore, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, mantenendo un cielo coperto fino al pomeriggio.

Durante la mattina, le temperature continueranno a scendere leggermente, con valori che si aggireranno tra i 11,4°C e i 14,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e il vento si presenterà come una leggera brezza, con velocità che varieranno tra i 4,6 km/h e i 8,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 60-68%, rendendo l’aria piuttosto umida e fresca.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno intorno ai 14-15°C, senza particolari escursioni termiche. Il cielo continuerà a essere coperto, ma si inizieranno a notare delle nubi sparse verso le ore serali. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 5 km/h. L’umidità si manterrà su livelli simili a quelli della mattina, intorno al 55-62%.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un parziale miglioramento delle condizioni meteo, con l’apparizione di nubi sparse. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi tra i 12,3°C e i 13,3°C. La brezza leggera continuerà a soffiare da Nord Est, con una velocità che si aggirerà tra i 6 e i 7 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 70%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venezia nei prossimi giorni non evidenzieranno cambiamenti significativi. Giovedì e Venerdì si prevede un cielo simile, con temperature che si manterranno su valori miti, ma con una possibile diminuzione delle nuvole e un aumento della probabilità di schiarite. Gli amanti del clima fresco e umido troveranno in questa settimana un’ottima occasione per godere della bellezza della città lagunare, mentre chi cerca il sole dovrà pazientare ancora un po’.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Venezia

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +12.1° perc. +11.1° Assenti 10.1 NE max 10.2 Grecale 68 % 1026 hPa 5 cielo coperto +11.5° perc. +10.5° Assenti 8.9 NNE max 9.2 Grecale 68 % 1027 hPa 8 cielo coperto +12.5° perc. +11.5° Assenti 7.6 NNE max 8.2 Grecale 65 % 1029 hPa 11 cielo coperto +14.6° perc. +13.6° Assenti 5.4 NE max 5 Grecale 57 % 1029 hPa 14 cielo coperto +15.2° perc. +14.2° Assenti 3.3 E max 3.8 Levante 56 % 1028 hPa 17 cielo coperto +13.7° perc. +12.8° Assenti 2.4 NE max 2.9 Grecale 62 % 1029 hPa 20 nubi sparse +13° perc. +12.2° Assenti 6.2 NNE max 6.4 Grecale 68 % 1030 hPa 23 nubi sparse +12.3° perc. +11.4° Assenti 7.6 NNE max 7.9 Grecale 71 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 16:47

