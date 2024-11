Meteo Venezia, le previsioni per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Sabato 16 Novembre a Venezia si presenteranno prevalentemente serene, con un cielo che si manterrà per lo più limpido durante la giornata. Le previsioni del tempo indicano temperature che varieranno da un minimo di 7,6°C a un massimo di 12,1°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore del giorno. L’umidità si attesterà attorno al 67%, mentre la pressione atmosferica si manterrà su valori stabili, intorno ai 1020 hPa.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura che scenderà fino a 7,6°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si manterrà attorno al 67%. La brezza leggera proveniente da Nord contribuirà a mantenere l’aria fresca e piacevole.

Nella mattina, si assisterà a un cielo sereno con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 11°C entro le ore centrali. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che varieranno tra 8 e 10 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Il pomeriggio porterà un leggero aumento delle nuvole, ma il cielo rimarrà per lo più sereno. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 12°C, con picchi che potrebbero raggiungere i 12,1°C. La brezza si farà sentire, ma non sarà particolarmente intensa, mantenendo condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà con poche nuvole e le temperature inizieranno a scendere nuovamente, attestandosi intorno agli 8°C. L’umidità aumenterà leggermente, ma non si prevedono precipitazioni. La brezza leggera continuerà a rendere l’atmosfera fresca e gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Venezia nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, e il cielo sereno sarà una costante. Pertanto, gli abitanti e i visitatori potranno godere di un clima favorevole per attività all’aperto e passeggiate nella storica città lagunare.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Venezia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +7.1° perc. +5.3° Assenti 9.2 NNO max 9.5 Maestrale 67 % 1025 hPa 5 poche nuvole +6.7° perc. +5.2° Assenti 8.2 NNO max 8.6 Maestrale 67 % 1024 hPa 8 cielo sereno +7.8° perc. +6.2° Assenti 8.7 NO max 10.2 Maestrale 66 % 1024 hPa 11 cielo sereno +11° perc. +9.6° Assenti 9 O max 10.3 Ponente 56 % 1022 hPa 14 poche nuvole +12.1° perc. +10.8° Assenti 8.6 OSO max 10.2 Libeccio 55 % 1021 hPa 17 nubi sparse +10° perc. +9.6° Assenti 5.4 OSO max 5.9 Libeccio 64 % 1020 hPa 20 poche nuvole +8.8° perc. +8.8° Assenti 4 ONO max 5.3 Maestrale 70 % 1020 hPa 23 poche nuvole +7.9° perc. +7.9° Assenti 4.2 ONO max 5.2 Maestrale 74 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 16:37

