Meteo Ventimiglia, le previsioni per domani martedì 12 novembre

Martedì 12 Novembre a Ventimiglia si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili, con un predominio di pioggia leggera nelle prime ore del giorno e un progressivo miglioramento nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +12°C e +15,4°C, mentre il vento soffierà con intensità variabile, raggiungendo punte di 30,5 km/h. La copertura nuvolosa sarà prevalentemente totale, con una probabilità di precipitazioni che si ridurrà nel corso della giornata.

Nella notte, le condizioni meteo a Ventimiglia saranno caratterizzate da nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai +15,4°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 4,8 km/h. Con l’avanzare delle ore, a partire dall’01:00, si assisterà a un incremento delle precipitazioni, con pioggia leggera che continuerà fino alle prime ore del mattino. La temperatura percepita scenderà gradualmente, raggiungendo i +11,6°C entro le 07:00.

Durante la mattina, il maltempo si intensificherà, con piogge persistenti e una temperatura che si manterrà attorno ai +12°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà intorno al 70%. Il vento continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo i 30 km/h. Le precipitazioni, seppur leggere, si protrarranno fino a metà mattina, con accumuli che potrebbero arrivare a 0,51 mm.

Nel pomeriggio, a partire dalle 12:00, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteo. Il cielo passerà da coperto a parzialmente nuvoloso, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +13°C. Il vento si manterrà teso, ma la probabilità di pioggia diminuirà notevolmente, con valori che scenderanno sotto il 30%. Questo permetterà di godere di qualche momento di sole, seppur tra le nuvole.

La sera si presenterà con un cielo ancora coperto, ma senza precipitazioni significative. Le temperature si attesteranno intorno ai +12,9°C, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità moderata. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 53%, ma non si prevedono ulteriori piogge.

In conclusione, le previsioni meteo per Ventimiglia nei prossimi giorni indicano un miglioramento graduale delle condizioni atmosferiche. Mercoledì e giovedì si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, con possibilità di schiarite. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Ventimiglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +15.2° perc. +14.5° 0.1 mm 4.7 NE max 3.8 Grecale 66 % 1018 hPa 4 pioggia leggera +13.2° perc. +12.6° 0.91 mm 19.7 NNE max 21.5 Grecale 76 % 1017 hPa 7 pioggia leggera +11.6° perc. +10.7° 0.27 mm 31.4 N max 33.6 Tramontana 70 % 1019 hPa 10 pioggia leggera +12.2° perc. +11.2° 0.45 mm 29.3 N max 32.7 Tramontana 65 % 1020 hPa 13 cielo coperto +13.8° perc. +12.6° prob. 30 % 20.9 N max 25.8 Tramontana 54 % 1019 hPa 16 cielo coperto +13.2° perc. +12.1° prob. 24 % 26.3 N max 33 Tramontana 59 % 1020 hPa 19 cielo coperto +12.9° perc. +11.6° Assenti 23.4 NNE max 28.5 Grecale 53 % 1021 hPa 22 cielo coperto +12.6° perc. +11.2° Assenti 17.1 N max 19.9 Tramontana 51 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 17:04

