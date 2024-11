Meteo Ventimiglia, le previsioni per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 19 Novembre a Ventimiglia indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, il cielo sarà coperto, mentre nel corso della mattina si assisterà a un parziale miglioramento con nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno simili, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. La sera porterà nuovamente un cielo coperto, mantenendo le temperature stabili.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Ventimiglia avrà un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 94% e una temperatura di 14,7°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, a 14,1°C, con una leggera brezza proveniente da Nord a 7,2 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, attestandosi al 4%.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo passerà da coperto a nubi sparse. Le temperature varieranno da 14,4°C a 15,2°C, con una temperatura percepita che si manterrà attorno ai 14°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 2,7 km/h e 6,8 km/h, con direzione prevalentemente Sud. L’umidità si manterrà alta, tra il 67% e il 73%.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, le previsioni del tempo indicano un cielo nuvoloso con temperature che si attesteranno tra 15,0°C e 15,4°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità del vento che raggiungerà i 11,7 km/h. La copertura nuvolosa varierà dal 62% al 82%, mantenendo l’umidità attorno al 71%.

La sera si presenterà con un cielo nuvoloso, con temperature che si manterranno intorno ai 14°C. La velocità del vento sarà più contenuta, con valori che si aggireranno tra 2,2 km/h e 8,7 km/h. L’umidità continuerà a essere elevata, con valori che scenderanno fino al 59%.

In conclusione, le previsioni meteo per Ventimiglia nei prossimi giorni indicano una stabilità climatica, con temperature miti e una predominanza di nubi. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile tenere d’occhio le condizioni per eventuali cambiamenti. Domani, ci si aspetta un proseguimento di queste condizioni, mentre dopodomani potrebbe esserci un lieve miglioramento con una possibile schiarita.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Ventimiglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +14.5° perc. +13.9° prob. 11 % 7.1 N max 4.9 Tramontana 72 % 1012 hPa 4 nubi sparse +14.2° perc. +13.6° prob. 6 % 4.9 NNE max 4 Grecale 73 % 1011 hPa 7 cielo coperto +14.5° perc. +13.8° Assenti 1.7 NE max 2.9 Grecale 72 % 1011 hPa 10 cielo coperto +15.1° perc. +14.4° Assenti 4.4 SSO max 3 Libeccio 68 % 1010 hPa 13 nubi sparse +15.2° perc. +14.6° Assenti 5 ESE max 5.8 Scirocco 68 % 1007 hPa 16 nubi sparse +15° perc. +14.4° Assenti 4.9 E max 7.8 Levante 72 % 1006 hPa 19 cielo coperto +14.5° perc. +13.8° Assenti 2.9 NNO max 5.3 Maestrale 68 % 1006 hPa 22 cielo coperto +14.3° perc. +13.4° Assenti 6 ONO max 8.6 Maestrale 60 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:33 e tramonta alle ore 16:58

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.