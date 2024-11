Meteo Ventimiglia, le previsioni per la prossima settimana 25 – 28 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 25 Novembre, si prevedono nubi sparse con copertura nuvolosa tra il 50% e l’84%. Le temperature si aggireranno intorno ai 12,9°C e 13,2°C, con un vento moderato da Nord e Nord-Est a 6,7-8,5 km/h. La mattina porterà un cielo sereno e temperature fino a 14,3°C. Martedì 26 Novembre, si attende pioggia leggera con copertura nuvolosa al 100% e temperature tra 13,3°C e 13,7°C. Mercoledì 27 Novembre, il cielo rimarrà coperto con temperature intorno ai 14,1°C e leggere precipitazioni. Giovedì 28 Novembre, si prevede un cielo nuvoloso con temperature attorno ai 13,6°C.

Lunedì 25 Novembre

Nella notte di Lunedì 25 Novembre, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà dal 50% al 84%. Le temperature si manterranno intorno ai 12,9°C e 13,2°C, con una temperatura percepita leggermente inferiore. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 6,7 km/h e 8,5 km/h, proveniente principalmente da Nord e Nord-Est. L’umidità si attesterà attorno al 65-71%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1027-1030 hPa. Non si registreranno precipitazioni significative.

Nella mattina, il cielo si schiarirà, portando a poche nuvole e un cielo sereno. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 14,3°C alle ore 12:00, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento si manterrà leggera, con valori attorno ai 4-8 km/h. La copertura nuvolosa scenderà al 10-16%, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 62-66%. Non si prevedono piogge.

Nel pomeriggio, il tempo rimarrà prevalentemente sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 14,2°C e 14,3°C. La velocità del vento continuerà a essere leggera, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno all’11-13%, mentre l’umidità si manterrà tra il 70-71%. Anche in questo caso, non si registreranno precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo tornerà a coprirsi con nubi sparse, e le temperature si manterranno intorno ai 14,1°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 7,2 km/h. La copertura nuvolosa salirà fino al 79%, con un’umidità che si attesterà attorno al 68-70%. Si prevede una leggera possibilità di pioggia, ma senza accumuli significativi.

Martedì 26 Novembre

La notte di Martedì 26 Novembre si presenterà con pioggia leggera e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 13,3°C e 13,7°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento varierà tra 4,8 km/h e 6,8 km/h, proveniente principalmente da Nord e Nord-Est. L’umidità sarà elevata, attorno all’82-75%, e si registreranno precipitazioni con accumuli che potrebbero arrivare fino a 1 mm.

Nella mattina, il tempo rimarrà instabile con nubi sparse e una temperatura che si manterrà attorno ai 14°C. La velocità del vento si attesterà tra 5-12 km/h, mentre la copertura nuvolosa si manterrà attorno al 46-63%. Non si prevedono precipitazioni significative durante questa fase della giornata, ma l’umidità rimarrà alta, attorno al 79-85%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 14,5°C. La velocità del vento si manterrà leggera, con valori attorno ai 5-6 km/h. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’umidità che si attesterà attorno al 78-80%. Non si prevedono piogge significative.

Nella sera, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che scenderanno leggermente a 14,1°C. La velocità del vento rimarrà leggera, attorno ai 4-5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 78%, e non si prevedono precipitazioni.

Mercoledì 27 Novembre

La notte di Mercoledì 27 Novembre sarà caratterizzata da un cielo coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 14,1°C. La velocità del vento sarà leggera, con valori attorno ai 4-6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 76-77%, e non si prevedono precipitazioni significative.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 14,2°C. La velocità del vento si attesterà tra 3-10 km/h, mentre l’umidità rimarrà elevata, attorno al 73-75%. Si registreranno leggere precipitazioni, con accumuli che potrebbero arrivare fino a 0,17 mm.

Nel pomeriggio, il tempo presenterà poche nuvole e temperature che si manterranno attorno ai 14,6°C. La velocità del vento sarà leggera, con valori attorno ai 10 km/h. La copertura nuvolosa scenderà al 21-28%, mentre l’umidità si attesterà attorno al 77-78%. Non si prevedono piogge significative.

Nella sera, il cielo rimarrà nubi sparse, con temperature che scenderanno a 14,1°C. La velocità del vento sarà leggera, attorno ai 5-6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 76-77%, e non si prevedono precipitazioni.

Giovedì 28 Novembre

La notte di Giovedì 28 Novembre si presenterà con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 13,7°C. La velocità del vento sarà leggera, con valori attorno ai 3-4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 72-73%, e non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 13,6°C. La velocità del vento rimarrà leggera, attorno ai 5-6 km/h. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 41-51%, mentre l’umidità rimarrà alta, attorno al 70-72%. Non si prevedono piogge.

Nel pomeriggio, il tempo rimarrà prevalentemente nubi sparse, con temperature che si attesteranno intorno ai 14,1°C. La velocità del vento sarà leggera, con valori attorno ai 2-5 km/h. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 41-63%, mentre l’umidità si stabilizzerà attorno al 68-72%. Non si prevedono precipitazioni.

Nella sera, il cielo continuerà a essere nubi sparse, con temperature che scenderanno a 13,9°C. La velocità del vento rimarrà leggera, attorno ai 4-5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 74-76%, e non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, i prossimi giorni a Ventimiglia presenteranno un clima variabile, con temperature miti e una predominanza di nubi sparse. Si prevedono occasionali piogge, soprattutto all’inizio della settimana, seguite da un miglioramento delle condizioni meteo. Gli amanti del sole potranno approfittare di momenti di sereno, mentre è consigliabile tenere a mente la possibilità di piogge leggere nei giorni iniziali.

