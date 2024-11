Meteo Verbania, le previsioni per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 27 Novembre a Verbania indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 6,6°C. L’umidità sarà alta, attorno all’84%, e il vento soffierà leggermente da Nord-Nord Ovest a una velocità di circa 6 km/h.

Nella mattina, le condizioni non subiranno sostanziali variazioni, con cielo ancora coperto e temperature che si manterranno sui 6,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, raggiungendo il 100%. A partire dalle 10:00, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse e un aumento della temperatura fino a 10,7°C. L’umidità comincerà a scendere, portandosi al 71%.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a migliorare, con poche nuvole e temperature che toccheranno un massimo di 11,9°C intorno alle 12:00. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 70%, rendendo l’aria piuttosto gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare nuovamente, scendendo fino a 6,0°C entro le 23:00. Il cielo si presenterà con nubi sparse, e l’umidità rimarrà elevata, attorno all’85%. Il vento continuerà a soffiare da Nord-Nord Ovest, mantenendo una brezza leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Verbania nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e una predominanza di nubi sparse. Si prevede che il clima rimanga fresco, con possibilità di un ulteriore miglioramento nei giorni successivi, quando le temperature potrebbero aumentare leggermente. Gli amanti della natura potranno approfittare di queste condizioni per esplorare i meravigliosi paesaggi della zona, anche se è consigliabile portare con sé un abbigliamento adeguato per le temperature più fresche della sera.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Verbania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +6.7° perc. +5.5° Assenti 6.4 NNO max 5.5 Maestrale 84 % 1024 hPa 5 cielo coperto +6.6° perc. +5.5° Assenti 6.2 NNO max 5.3 Maestrale 83 % 1024 hPa 8 cielo coperto +7.6° perc. +6.8° Assenti 5.7 NNO max 5.1 Maestrale 81 % 1025 hPa 11 nubi sparse +11.4° perc. +10.4° Assenti 1.3 SE max 1.2 Scirocco 69 % 1024 hPa 14 poche nuvole +11.6° perc. +10.7° Assenti 2.6 SSE max 1.9 Scirocco 75 % 1023 hPa 17 poche nuvole +7.6° perc. +6.8° Assenti 5.9 NNO max 5 Maestrale 89 % 1025 hPa 20 nubi sparse +6.6° perc. +5.2° Assenti 7.3 NNO max 6.2 Maestrale 87 % 1026 hPa 23 nubi sparse +6° perc. +4.4° Assenti 7.8 NNO max 6.5 Maestrale 85 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:46 e tramonta alle ore 16:43

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.