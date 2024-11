Meteo Vercelli, le previsioni per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Vercelli di Sabato 23 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, ma già dalla mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, le nubi si faranno più consistenti, portando a un cielo coperto. Le temperature, sebbene non particolarmente rigide, rimarranno sotto i 6°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il meteo si presenterà con un cielo sereno e una temperatura di +0,1°C, che scenderà leggermente fino a -0°C alle 01:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 0%, con una leggera brezza proveniente da Ovest-Nord Ovest. Le temperature percepite saranno più basse, attorno a -2,9°C. Con l’avanzare delle ore, si noterà un incremento della nuvolosità, che porterà a una situazione di poche nuvole e nubi sparse fino alle prime ore del mattino.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature che varieranno da -0,3°C a +1,2°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 36% intorno alle 09:00, per poi stabilizzarsi attorno al 52% alle 10:00. Il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 7 km/h, mantenendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà ulteriormente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 98% alle 13:00. Le temperature si attesteranno intorno ai 5,9°C, con una leggera diminuzione fino a 4,6°C nel tardo pomeriggio. La situazione rimarrà stabile, senza precipitazioni previste, e il vento continuerà a soffiare leggermente.

La sera porterà un ulteriore aumento della nuvolosità, con un cielo completamente coperto. Le temperature scenderanno fino a +1,6°C alle 23:00, con una percezione di freddo accentuata da un’umidità che si manterrà intorno al 74%. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni, ma il vento continuerà a mantenere una leggera intensità.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vercelli nei prossimi giorni non mostrano significative variazioni. Si prevede un clima fresco e nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori simili a quelli di Sabato. L’assenza di precipitazioni e la presenza di una leggera brezza renderanno le condizioni meteorologiche abbastanza stabili, ma con una sensazione di freddo che accompagnerà le ore serali.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Vercelli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno -0.1° perc. -3° Assenti 8.6 ONO max 10.2 Maestrale 72 % 1023 hPa 5 nubi sparse -0.2° perc. -2.8° Assenti 7.4 ONO max 8.4 Maestrale 67 % 1025 hPa 8 poche nuvole +1.2° perc. -0.2° Assenti 4.9 ONO max 7.2 Maestrale 62 % 1027 hPa 11 nubi sparse +4.9° perc. +4.9° Assenti 2.7 ONO max 2.9 Maestrale 48 % 1029 hPa 14 nubi sparse +5.8° perc. +5.8° Assenti 1.5 NNO max 1.9 Maestrale 52 % 1029 hPa 17 nubi sparse +2.9° perc. +1.2° Assenti 6.3 NO max 6.1 Maestrale 63 % 1031 hPa 20 cielo coperto +2.4° perc. +0.9° Assenti 5.4 NO max 5.8 Maestrale 68 % 1032 hPa 23 cielo coperto +1.6° perc. -0.6° Assenti 7.2 NNO max 7.8 Maestrale 74 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 07:39 e tramonta alle ore 16:47

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.