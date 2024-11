Meteo Vercelli, le previsioni per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Vercelli di Venerdì 22 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori piuttosto freschi. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma nel corso delle ore si schiarirà, portando a un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Le temperature minime si attesteranno intorno a +1,4°C, mentre l’umidità sarà piuttosto elevata, con valori che raggiungeranno il 91%.

Nella mattina, il cielo risulterà sereno, con una temperatura che salirà gradualmente fino a raggiungere i 6,9°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 6,4 km/h e i 9,4 km/h, proveniente principalmente da ovest. L’umidità inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a scendere leggermente, con valori che si stabilizzeranno attorno ai 5,8°C. Il cielo rimarrà sereno, permettendo un buon irraggiamento solare. La pressione atmosferica si manterrà su valori elevati, intorno a 1010 hPa, contribuendo alla stabilità delle condizioni meteorologiche. Anche la velocità del vento rimarrà contenuta, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno a +1,2°C. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. L’umidità si manterrà attorno al 70%, ma senza particolari disagi.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vercelli nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno fresche e cieli sereni. Non si prevedono precipitazioni significative, e le condizioni meteorologiche favoriranno attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle temperature notturne, che potrebbero scendere ulteriormente, rendendo necessario un abbigliamento adeguato.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +0.3° perc. -3° prob. 2 % 10.2 ONO max 15.7 Maestrale 92 % 997 hPa 5 nubi sparse +0.4° perc. -2.8° Assenti 9.8 O max 15.1 Ponente 89 % 1000 hPa 8 cielo sereno +1.6° perc. -0.9° Assenti 8.4 ONO max 16.5 Maestrale 78 % 1004 hPa 11 cielo sereno +6° perc. +4.2° Assenti 8.6 ONO max 12.5 Maestrale 56 % 1007 hPa 14 cielo sereno +7.1° perc. +6.1° Assenti 6.1 OSO max 7.5 Libeccio 58 % 1009 hPa 17 cielo sereno +3.6° perc. +1.5° Assenti 7.8 NO max 8.1 Maestrale 68 % 1012 hPa 20 cielo sereno +1.5° perc. -1.2° Assenti 9.1 NO max 11.2 Maestrale 71 % 1016 hPa 23 cielo sereno +0.7° perc. -2.1° Assenti 8.6 NO max 10.4 Maestrale 69 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:38 e tramonta alle ore 16:48

