Meteo Vercelli, le previsioni per il weekend 15 – 17 Novembre

Venerdì 15 Novembre

Nella notte di Venerdì 15 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +5,9°C a mezzanotte, scendendo gradualmente fino a +5,2°C alle 03:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 0%, garantendo un’ottima visibilità. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 3,1 km/h e 4 km/h, proveniente principalmente da direzioni occidentali. L’umidità si manterrà alta, attorno all’83%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1025 hPa.

La mattina inizierà con temperature fresche, intorno ai +4,7°C alle 06:00, per poi salire fino a +10,8°C a mezzogiorno. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa che non supererà il 10%. Il vento continuerà a soffiare leggero, con velocità comprese tra 1,6 km/h e 2,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 64%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1024 hPa.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di +11,2°C alle 13:00 e si manterranno stabili fino alle 15:00. Il cielo rimarrà sereno con una leggera copertura nuvolosa. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando fino a 3,5 km/h, sempre da est. L’umidità si attesterà intorno al 62%, mentre la pressione atmosferica scenderà leggermente a 1023 hPa.

Infine, la sera porterà temperature in calo, passando da +7,9°C alle 18:00 a +6,2°C a mezzanotte. Il cielo rimarrà sereno e la copertura nuvolosa non supererà il 5%. La velocità del vento si manterrà leggera, con valori attorno ai 3 km/h. L’umidità aumenterà fino all’84%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1026 hPa.

Sabato 16 Novembre

La notte di Sabato 16 Novembre si presenterà con un cielo sereno e temperature che varieranno da +5,9°C a mezzanotte a +4,5°C alle 06:00. La copertura nuvolosa sarà al 4%, garantendo un’ottima visibilità. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 4,5 km/h e 3,3 km/h, proveniente principalmente da nord-est. L’umidità si manterrà attorno all’85%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1026 hPa.

Durante la mattina, le temperature si alzeranno rapidamente, raggiungendo +9,7°C alle 11:00 e +10,5°C a mezzogiorno. Il cielo rimarrà sereno con una leggera copertura nuvolosa che non supererà il 12%. La velocità del vento sarà moderata, con valori attorno ai 3,2 km/h. L’umidità scenderà al 62%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1022 hPa.

Nel pomeriggio, le temperature si manterranno intorno ai +10,9°C alle 13:00 e +11°C alle 14:00. Il cielo continuerà a essere sereno con una copertura nuvolosa che rimarrà bassa. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 2,7 km/h e 3,4 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 67%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1020 hPa.

La sera porterà temperature in calo, passando da +7,8°C alle 18:00 a +6,2°C a mezzanotte. Il cielo rimarrà sereno con una leggera copertura nuvolosa. La velocità del vento si manterrà leggera, con valori attorno ai 2 km/h. L’umidità aumenterà fino all’84%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1019 hPa.

Domenica 17 Novembre

La notte di Domenica 17 Novembre si presenterà con poche nuvole e temperature che varieranno da +6°C a mezzanotte a +5,1°C alle 05:00. La copertura nuvolosa sarà al 16%. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 3,1 km/h e 4,2 km/h, proveniente principalmente da nord-ovest. L’umidità si manterrà attorno all’85%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1019 hPa.

Durante la mattina, le temperature si alzeranno rapidamente, raggiungendo +10,2°C alle 11:00 e +10,9°C a mezzogiorno. Il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa che arriverà fino al 57%. La velocità del vento sarà leggera, con valori attorno ai 2,6 km/h. L’umidità scenderà al 65%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1013 hPa.

Nel pomeriggio, le temperature si manterranno intorno ai +11,3°C alle 13:00 e +10,6°C alle 15:00. Il cielo continuerà a presentare nubi sparse con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 32%. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 2,7 km/h e 3,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 71%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1012 hPa.

La sera porterà un aumento della copertura nuvolosa, con cielo coperto e temperature in calo, passando da +8°C alle 19:00 a +6,7°C a mezzanotte. La velocità del vento si manterrà leggera, con valori attorno ai 2,6 km/h. L’umidità aumenterà fino all’88%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1011 hPa.

In conclusione, il fine settimana si preannuncia prevalentemente sereno e fresco, con temperature che varieranno da un minimo di +4,5°C a un massimo di +11,3°C. Le condizioni meteo saranno favorevoli per attività all’aperto, specialmente durante il Venerdì e il Sabato, mentre Domenica si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa.

