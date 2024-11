Meteo Vercelli, le previsioni per la prossima settimana 4 – 7 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 4 Novembre, il meteo si presenterà con poche nuvole e una temperatura di circa +12°C, con umidità al 91% e pressione atmosferica di 1027 hPa. Durante la mattina, il cielo sarà sereno, raggiungendo +16,8°C a mezzogiorno. Nel pomeriggio, le temperature saliranno fino a +17,4°C. La sera porterà un abbassamento a +12,3°C. Martedì, il cielo rimarrà sereno con temperature intorno ai +12°C e umidità al 89%. Mercoledì, il meteo si farà più coperto, con temperature di +12,4°C e umidità al 87%. Giovedì, si prevede un cielo nuvoloso con temperature intorno ai +11,6°C.

Lunedì 4 Novembre

Nella notte di Lunedì 4 Novembre, il meteo si presenterà con poche nuvole e una temperatura di circa +12°C. La copertura nuvolosa sarà del 12%, mentre la velocità del vento si attesterà attorno ai 3,5 km/h proveniente da Nord. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 91%, con una pressione atmosferica di 1027 hPa. Le condizioni rimarranno stabili, senza precipitazioni previste.

Durante la mattina, il cielo si manterrà sereno con temperature che saliranno fino a +16,8°C intorno alle 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà assente, e il vento sarà debole, con velocità di circa 1,8 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 69%. La pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile attorno ai 1025 hPa.

Nel pomeriggio, il clima sarà ancora sereno, con temperature che raggiungeranno il picco di +17,4°C alle 14:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 0%, e il vento sarà leggero, con velocità di circa 1,9 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 66%, mentre la pressione atmosferica si manterrà sui 1024 hPa.

Infine, nella sera, le temperature inizieranno a scendere, arrivando a +12,3°C alle 23:00. Il cielo rimarrà sereno e la copertura nuvolosa sarà assente. La velocità del vento si attesterà attorno ai 2,9 km/h, con un’umidità che aumenterà fino all’88%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1025 hPa.

Martedì 5 Novembre

Nella notte di Martedì 5 Novembre, il meteo si presenterà sereno con temperature intorno ai +12°C. La copertura nuvolosa sarà del 0%, e la velocità del vento si attesterà attorno ai 3,3 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 89%, con una pressione atmosferica di 1025 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle 08:00, quando la temperatura salirà a +12,6°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori intorno al 6%. La velocità del vento sarà di circa 2,9 km/h, e l’umidità scenderà fino al 81%. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1025 hPa.

Nel pomeriggio, il meteo cambierà leggermente, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno i +17,2°C alle 13:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 29%, e la velocità del vento si attesterà attorno ai 2,8 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 64%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1023 hPa.

Nella sera, il cielo diventerà coperto, con temperature che scenderanno a +12,6°C alle 23:00. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e la velocità del vento si attesterà attorno ai 3,5 km/h. L’umidità aumenterà fino all’86%, con una pressione atmosferica di 1025 hPa.

Mercoledì 6 Novembre

Nella notte di Mercoledì 6 Novembre, il meteo si presenterà coperto con temperature intorno ai +12,4°C. La copertura nuvolosa sarà del 100%, e la velocità del vento si attesterà attorno ai 4,1 km/h proveniente da Nord-Nord Est. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 87%, con una pressione atmosferica di 1025 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai +12,8°C alle 08:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 58%, e la velocità del vento sarà di circa 3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’86%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1027 hPa.

Nel pomeriggio, il meteo continuerà a presentarsi con nubi sparse, con temperature che raggiungeranno i +16,7°C alle 13:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 62%, e la velocità del vento si attesterà attorno ai 4,9 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 70%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1026 hPa.

Nella sera, il cielo rimarrà nubi sparse, con temperature che scenderanno a +11,7°C alle 23:00. La copertura nuvolosa sarà al 52%, e la velocità del vento si attesterà attorno ai 4,5 km/h. L’umidità aumenterà fino all’91%, con una pressione atmosferica di 1029 hPa.

Giovedì 7 Novembre

Nella notte di Giovedì 7 Novembre, il meteo si presenterà con nubi sparse e temperature intorno ai +11,6°C. La copertura nuvolosa sarà del 60%, e la velocità del vento si attesterà attorno ai 4,4 km/h proveniente da Nord Est. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 92%, con una pressione atmosferica di 1029 hPa.

Durante la mattina, il cielo diventerà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai +11,8°C alle 08:00. La copertura nuvolosa sarà al 70%, e la velocità del vento sarà di circa 3,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1030 hPa.

Nel pomeriggio, il meteo continuerà a presentarsi con nubi sparse, con temperature che raggiungeranno i +14,1°C alle 10:00. La copertura nuvolosa sarà al 57%, e la velocità del vento si attesterà attorno ai 5,4 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 66%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1030 hPa.

Nella sera, il cielo rimarrà nubi sparse, con temperature che scenderanno a +12°C alle 23:00. La copertura nuvolosa sarà al 45%, e la velocità del vento si attesterà attorno ai 4,1 km/h. L’umidità aumenterà fino all’91%, con una pressione atmosferica di 1029 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni evidenziano un inizio di settimana caratterizzato da condizioni prevalentemente serene, con un graduale aumento della copertura nuvolosa e un abbassamento delle temperature. Si consiglia di tenere in considerazione l’aumento dell’umidità e le variazioni di vento, soprattutto nel corso della settimana.

