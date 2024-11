Meteo Verona, le previsioni per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 25 Novembre a Verona indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, il cielo sarà coperto, mentre nella mattina si assisterà a una parziale apertura delle nubi. Le temperature oscilleranno tra i 5,8°C e i 8°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili, con una leggera diminuzione della temperatura, mentre la sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura di 6,6°C e un’umidità del 67%. La velocità del vento sarà di circa 3 km/h da ovest, con raffiche lievi. Proseguendo verso le prime ore del giorno, si assisterà a una diminuzione della copertura nuvolosa, passando a nubi sparse. Le temperature continueranno a scendere leggermente, raggiungendo i 5,8°C alle 5:00.

Durante la mattina, il cielo rimarrà per lo più nuvoloso, con temperature che varieranno da 5,9°C a 8°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 2,2 km/h e 4,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 70%, garantendo un clima fresco ma non eccessivamente freddo.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una stabilità delle condizioni meteo, con temperature che si attesteranno intorno ai 7°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento sarà molto bassa, con valori che non supereranno i 3,4 km/h.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che si aggireranno attorno ai 7°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno all’84%, mentre il vento rimarrà debole, contribuendo a un clima piuttosto umido.

In conclusione, le previsioni meteo per Verona nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti significativi. Martedì e mercoledì si prevede un clima simile, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa persistente. Gli amanti del sole dovranno attendere ulteriori sviluppi, poiché le condizioni attuali non promettono schiarite significative nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Verona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +5.9° perc. +5.9° Assenti 2.6 ONO max 4.8 Maestrale 71 % 1031 hPa 5 nubi sparse +5.8° perc. +5.8° Assenti 3 ONO max 4.6 Maestrale 73 % 1030 hPa 8 nubi sparse +6.7° perc. +6.7° Assenti 1.2 SSO max 3.9 Libeccio 72 % 1029 hPa 11 nubi sparse +7.9° perc. +7.9° Assenti 4.6 S max 3.2 Ostro 70 % 1028 hPa 14 nubi sparse +7.8° perc. +7.8° Assenti 3.4 SO max 3.6 Libeccio 75 % 1026 hPa 17 nubi sparse +7.3° perc. +7.3° Assenti 0.9 SSO max 0.9 Libeccio 80 % 1025 hPa 20 nubi sparse +6.8° perc. +6.8° Assenti 1.9 NNO max 2.3 Maestrale 85 % 1025 hPa 23 cielo coperto +7.4° perc. +7.4° Assenti 1.4 S max 1.5 Ostro 84 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 16:36

