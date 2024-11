Meteo Verona, le previsioni per il weekend 22 – 24 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 22 Novembre, si prevede un clima umido con pioggia leggera fino alle prime ore del mattino. La temperatura iniziale sarà di +4,2°C, con una percezione di +2°C. Durante la mattinata, il cielo passerà da coperto a nubi sparse, con temperature che saliranno fino a +8,8°C. Nel pomeriggio, si attende un cielo sereno e una temperatura massima di +9,2°C. Sabato 23 Novembre, il cielo sarà completamente sereno, con temperature che raggiungeranno +8,7°C. Domenica 24 Novembre, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature comprese tra +3,6°C e +8,1°C.

Venerdì 22 Novembre

Nella notte di Venerdì 22 Novembre, si prevede un inizio piuttosto umido con pioggia leggera che continuerà fino alle prime ore del mattino. Alle 00:00, la temperatura si attesterà intorno a +4,2°C, con una percezione di +2°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e la velocità del vento raggiungerà 8,7 km/h da Ovest-Nord Ovest. Le precipitazioni saranno leggere, con un’intensità di 0,34 mm. Proseguendo verso le 01:00, il cielo rimarrà coperto, con una temperatura di +4,5°C e una percezione di +1,8°C. La velocità del vento aumenterà a 11,2 km/h.

Alle 02:00, la situazione non cambierà molto, con temperature stabili a +4,5°C e una percezione di +1,3°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%. Alle 03:00, si registrerà una lieve diminuzione della temperatura a +4°C, con una percezione che scenderà a +0,2°C. Il vento si intensificherà, raggiungendo 17,4 km/h.

Dopo le 04:00, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che varieranno tra +4,1°C e +3,9°C fino alle 05:00, quando la percezione scenderà a 0,2°C. La velocità del vento si manterrà sopra i 20 km/h. Con l’arrivo della mattina, intorno alle 06:00, il cielo rimarrà coperto, ma la pioggia cesserà. La temperatura si stabilizzerà attorno a +4,2°C e la percezione aumenterà a +2,5°C.

Dalle 07:00 alle 12:00, il cielo passerà da coperto a nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +8,8°C alle 12:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 1,9 km/h e 6,2 km/h.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, si prevede un cielo prevalentemente sereno con poche nuvole. La temperatura massima toccherà i +9,2°C alle 14:00. La velocità del vento rimarrà bassa, con intensità che non supererà i 5 km/h.

Infine, nella sera di Venerdì, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a un clima sereno. Alle 21:00, la temperatura scenderà a +4,7°C, con una percezione di +3,1°C. La velocità del vento sarà leggera, intorno ai 6,8 km/h.

Sabato 23 Novembre

La notte di Sabato 23 Novembre si preannuncia serena, con un cielo completamente sereno. Alle 00:00, la temperatura sarà di +4,1°C, con una percezione di +1,4°C. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 10,7 km/h da Nord-Nord Ovest. Proseguendo verso le 01:00, la temperatura scenderà leggermente a +3,8°C, mantenendo il cielo sereno e una bassa umidità al 42%.

Alle 02:00, la temperatura continuerà a calare fino a +3,4°C, con condizioni di cielo sereno. La mattina di Sabato, dalle 06:00 alle 12:00, si prevede un cielo prevalentemente sereno con poche nuvole. La temperatura salirà fino a +8,7°C alle 12:00, con una percezione di +8,7°C. La velocità del vento rimarrà bassa, non superando i 4 km/h.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con temperature che varieranno tra +8,6°C e +6,5°C. La velocità del vento sarà leggera, con intensità che non supererà i 4 km/h.

Nella sera, a partire dalle 18:00, il cielo si coprirà gradualmente, passando a nubi sparse. Alle 21:00, la temperatura sarà di +4,5°C, con una percezione di +3,5°C. La velocità del vento rimarrà bassa, attorno ai 5 km/h.

Domenica 24 Novembre

La notte di Domenica 24 Novembre inizierà con un cielo coperto. Alle 00:00, la temperatura sarà di +3,9°C, con una percezione di +3,9°C. La velocità del vento sarà molto bassa, intorno ai 1 km/h. Proseguendo verso le 01:00, la temperatura scenderà leggermente a +3,6°C, con una copertura nuvolosa che rimarrà al 38%.

Dalle 02:00 alle 12:00, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che varieranno tra +3,6°C e +8,1°C. La velocità del vento sarà sempre molto bassa, non superando i 5 km/h.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, si prevede un cielo con nubi sparse. La temperatura massima toccherà i +8,3°C alle 13:00. La velocità del vento rimarrà bassa, con intensità che non supererà i 4 km/h.

Nella sera, a partire dalle 18:00, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 6°C. Alle 21:00, la temperatura sarà di +6°C, con una percezione di +6°C.

Conclusioni

Il fine settimana a Verona si preannuncia variabile, con un Venerdì caratterizzato da pioggia leggera e cieli coperti, mentre Sabato offrirà condizioni più serene e temperature in aumento. Domenica, invece, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con temperature stabili. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di Sabato per godere di un clima più favorevole, mentre Domenica sarà più adatta per attività al chiuso.

