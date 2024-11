Meteo Viareggio, le previsioni per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 25 Novembre a Viareggio indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature miti. Durante la notte, le nubi si intensificheranno, portando a una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% nelle prime ore del giorno. Le temperature si manterranno attorno ai 10°C, con una leggera brezza proveniente da est.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si alzeranno gradualmente fino a raggiungere i 12°C intorno alle 09:00. L’umidità rimarrà alta, oscillando attorno al 71-73%, mentre la velocità del vento si manterrà tra i 9 e i 10 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 14°C, ma il cielo rimarrà nuvoloso. La copertura nuvolosa si attesterà attorno all’86%, e il vento continuerà a soffiare leggermente da est, con intensità che varierà tra i 6 e gli 8 km/h. Anche in questo frangente, non si registreranno precipitazioni, mantenendo la giornata asciutta.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 13°C. Il cielo rimarrà coperto e l’umidità aumenterà, raggiungendo valori superiori all’80%. La brezza continuerà a soffiare, ma senza raffiche significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Viareggio non mostrano cambiamenti sostanziali. Si prevede che il cielo rimanga nuvoloso anche nei giorni successivi, con temperature che si manterranno su valori simili. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Viareggio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +10.9° perc. +9.9° Assenti 11.7 E max 14.1 Levante 73 % 1030 hPa 5 cielo coperto +11° perc. +10° Assenti 9.9 E max 11.7 Levante 73 % 1029 hPa 8 cielo coperto +11.6° perc. +10.7° prob. 4 % 10.4 E max 12.5 Levante 73 % 1028 hPa 11 cielo coperto +13.6° perc. +12.8° Assenti 8.4 ESE max 11.9 Scirocco 68 % 1027 hPa 14 cielo coperto +13.8° perc. +13.2° Assenti 7.3 ESE max 9.4 Scirocco 73 % 1025 hPa 17 cielo coperto +13° perc. +12.4° Assenti 9.1 E max 11.4 Levante 79 % 1024 hPa 20 cielo coperto +13° perc. +12.4° Assenti 10.7 E max 13.2 Levante 79 % 1024 hPa 23 cielo coperto +12.8° perc. +12.3° Assenti 8.6 E max 10.5 Levante 81 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 16:44

