Meteo Viareggio, le previsioni per domani mercoledì 13 novembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Viareggio indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e temperature che scenderanno fino a +8,5°C. Con il passare delle ore, la situazione migliorerà ulteriormente, portando a un mattino con cielo sereno e temperature che raggiungeranno i +14,5°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile, con temperature che si attesteranno attorno ai +12°C. La sera vedrà un lieve abbassamento delle temperature, ma senza particolari variazioni nelle condizioni meteo.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai +9°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. La copertura nuvolosa sarà moderata, con una percentuale che varierà dal 35% al 56%. L’umidità si attesterà attorno al 71%, garantendo un clima fresco ma non sgradevole.

Nel mattino, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno rapidamente. Alle 09:00, si registrerà una temperatura di +11,9°C, mentre a mezzogiorno si raggiungeranno i +14,4°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che varierà dai 2,6 km/h ai 4,6 km/h. L’umidità diminuirà progressivamente, portandosi attorno al 48%.

Il pomeriggio si preannuncia altrettanto favorevole, con cielo sereno e temperature che scenderanno leggermente, attestandosi sui +11,7°C alle 17:00. La direzione del vento cambierà, passando da Sud Ovest a Nord, ma la sua intensità rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai +10°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non si prevedono precipitazioni. L’umidità si attesterà attorno al 67%, mantenendo un clima fresco e gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Viareggio nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e cieli sereni. Giovedì e Venerdì si prevede un lieve aumento delle temperature, mentre nel fine settimana potrebbero verificarsi alcune variazioni, con un possibile aumento della nuvolosità. Tuttavia, al momento non si prevedono eventi meteorologici significativi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Viareggio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +8.8° perc. +7.3° Assenti 9.8 NE max 11.1 Grecale 72 % 1022 hPa 5 nubi sparse +8.5° perc. +7.3° Assenti 7.9 ENE max 9.1 Grecale 70 % 1022 hPa 8 nubi sparse +10.3° perc. +9.1° Assenti 5.5 ENE max 7.3 Grecale 63 % 1023 hPa 11 poche nuvole +14° perc. +12.7° Assenti 2.6 SE max 5.5 Scirocco 49 % 1022 hPa 14 cielo sereno +14.1° perc. +13° Assenti 3.1 SO max 3.3 Libeccio 53 % 1020 hPa 17 cielo sereno +11.7° perc. +10.6° Assenti 5.2 N max 4.9 Tramontana 64 % 1020 hPa 20 poche nuvole +10.8° perc. +9.7° Assenti 6.4 ENE max 5.3 Grecale 65 % 1021 hPa 23 nubi sparse +9.6° perc. +8.4° Assenti 9.1 ENE max 9.8 Grecale 67 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 16:52

