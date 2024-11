Meteo Viareggio, le previsioni per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 6 Novembre a Viareggio indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 13,9°C. La mattina non porterà miglioramenti significativi, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 18,2°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17,4°C, mentre nel corso della sera si assisterà a un leggero abbassamento, con valori che scenderanno fino a 14,2°C.

Durante la notte, il cielo sarà coperto al 100%, con una temperatura di 13,9°C e una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est. La mattina continuerà a presentarsi con cielo coperto, con temperature che varieranno da 13,4°C a 18,2°C. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra il 53% e il 72%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 9,9 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con una leggera diminuzione della temperatura che si attesterà attorno ai 16°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità su livelli elevati. La sera porterà un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature che scenderanno fino a 14,2°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Viareggio non mostrano cambiamenti significativi. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare. La situazione meteo suggerisce di prepararsi a giornate simili, con un clima fresco e umido, tipico di questa stagione.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +13.7° perc. +13° Assenti 8 ENE max 8.9 Grecale 72 % 1025 hPa 5 cielo coperto +13.4° perc. +12.7° Assenti 8.4 ENE max 9.5 Grecale 72 % 1025 hPa 8 cielo coperto +15° perc. +14.3° Assenti 7.3 E max 9 Levante 66 % 1027 hPa 11 cielo coperto +17.8° perc. +17.1° Assenti 5.2 ESE max 6.9 Scirocco 55 % 1027 hPa 14 cielo coperto +18.2° perc. +17.5° Assenti 2.8 SE max 5.2 Scirocco 54 % 1026 hPa 17 cielo coperto +15.8° perc. +15.1° Assenti 5.8 NE max 5.5 Grecale 65 % 1027 hPa 20 cielo coperto +14.6° perc. +13.9° Assenti 7.4 ENE max 7.3 Grecale 66 % 1028 hPa 23 nubi sparse +13.5° perc. +12.5° Assenti 9.7 ENE max 10.7 Grecale 61 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 16:59

