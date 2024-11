Meteo Viareggio, le previsioni per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 22 Novembre a Viareggio indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni instabili, con piogge leggere che si protrarranno durante la notte e parte della mattina. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, con una minima di circa 7,6°C e una massima che raggiungerà i 14,6°C nel corso della giornata. La presenza di nuvolosità sarà significativa, con una copertura che varierà dal 30% al 100% a seconda delle ore.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa al 100%. La temperatura si attesterà intorno ai 15,6°C, con una temperatura percepita leggermente inferiore a 15,2°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 53,7 km/h da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che potranno toccare i 85 km/h, creando una burrasca forte. Le precipitazioni si attesteranno intorno a 0,59 mm, con un’umidità del 74%.

Con l’arrivo della mattina, la pioggia continuerà a cadere, sebbene con intensità minore. La temperatura scenderà leggermente, mantenendosi attorno ai 12°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con il 93% di nuvole. Il vento si attenuerà, ma continuerà a soffiare con una velocità di circa 21,5 km/h. Le precipitazioni si ridurranno a 0,28 mm, mentre l’umidità si manterrà attorno al 75%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno gradualmente, con un aumento della presenza di nubi sparse e una diminuzione della copertura nuvolosa al 36%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 14,5°C, con una temperatura percepita di 12,6°C. Il vento continuerà a soffiare da Nord-Ovest, ma con intensità inferiore, attorno ai 17,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con una temperatura che scenderà fino a 8°C. La copertura nuvolosa si attesterà intorno al 30%, con venti leggeri che soffieranno da Est-Nord Est a circa 8,1 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 40%, e non si prevedono piogge.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venerdì 22 Novembre a Viareggio evidenziano un inizio di giornata piovoso, seguito da un miglioramento nel pomeriggio e in serata. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in lieve aumento e una diminuzione della nuvolosità. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di giornate più serene e soleggiate, rendendo il fine settimana particolarmente favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Viareggio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +14.3° perc. +13.6° prob. 12 % 47.3 O max 78.4 Ponente 70 % 994 hPa 5 pioggia leggera +11.8° perc. +11.1° 0.35 mm 26.1 O max 30.2 Ponente 81 % 996 hPa 8 nubi sparse +12.4° perc. +11.2° Assenti 14.9 NO max 20 Maestrale 60 % 1000 hPa 11 poche nuvole +14.5° perc. +12.8° Assenti 20.2 NNO max 29.1 Maestrale 32 % 1003 hPa 14 nubi sparse +14.1° perc. +12.3° Assenti 15.3 NNO max 18.7 Maestrale 28 % 1006 hPa 17 nubi sparse +10.7° perc. +8.7° Assenti 9.8 NNE max 10.3 Grecale 35 % 1009 hPa 20 nubi sparse +8.4° perc. +6.8° Assenti 9.4 NE max 9.7 Grecale 41 % 1013 hPa 23 nubi sparse +7.6° perc. +6° Assenti 8.8 ENE max 10.1 Grecale 40 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 16:45

