Meteo Viareggio, le previsioni per la prossima settimana 11 – 14 Novembre

Lunedì 11 Novembre

Nella notte di Lunedì 11 Novembre, il tempo si presenterà con cielo sereno e una copertura nuvolosa del 1%. Le temperature si attesteranno intorno ai +11,9°C, con una temperatura percepita di +10,7°C. La velocità del vento sarà di 9,5 km/h proveniente da Est-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 11,3 km/h. L’umidità si manterrà al 59% e la pressione atmosferica sarà di 1021 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno fino a +16,9°C alle 12:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 4,6 km/h e 2,4 km/h, sempre da direzione Est-Sud Est. L’umidità scenderà al 40%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1022 hPa.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a essere favorevole, con temperature che si manterranno attorno ai +15,4°C alle 15:00. Anche in questo periodo, il cielo rimarrà sereno e la velocità del vento varierà tra 3,3 km/h e 4,7 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente occidentale. L’umidità aumenterà leggermente fino al 52%.

Infine, nella sera, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno la copertura al 36%. Le temperature scenderanno a +10,6°C alle 23:00, con una velocità del vento che si attesterà intorno ai 9,6 km/h. L’umidità si manterrà al 53% e la pressione atmosferica sarà di 1020 hPa.

Martedì 12 Novembre

Nella notte di Martedì 12 Novembre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 47%. Le temperature si attesteranno attorno ai +10,4°C, con una temperatura percepita di +9°C. La velocità del vento sarà di 10,1 km/h proveniente da Est-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 11,8 km/h. L’umidità si manterrà al 54% e la pressione atmosferica sarà di 1020 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature saliranno fino a +15,6°C alle 12:00, con una velocità del vento che varierà tra 9,3 km/h e 12,2 km/h. L’umidità aumenterà fino al 51% e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1019 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai +14,1°C alle 15:00. La velocità del vento sarà di 14,9 km/h, mantenendo una direzione Est-Nord Est. L’umidità si attesterà al 61% e la pressione atmosferica sarà di 1020 hPa.

Nella sera, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che scenderanno a +10,4°C alle 21:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 11,7 km/h e l’umidità aumenterà fino al 69%. La pressione atmosferica sarà di 1022 hPa.

Mercoledì 13 Novembre

La notte di Mercoledì 13 Novembre si presenterà con cielo coperto e una copertura nuvolosa del 93%. Le temperature si attesteranno intorno ai +9,9°C, con una temperatura percepita di +8,4°C. La velocità del vento sarà di 10,9 km/h proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 13,1 km/h. L’umidità si manterrà al 67% e la pressione atmosferica sarà di 1022 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a +14,4°C alle 11:00. La velocità del vento varierà tra 0,7 km/h e 9,6 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente Nord Est. L’umidità scenderà al 47% e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1022 hPa.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a essere favorevole, con temperature che si manterranno attorno ai +14,7°C alle 14:00. Anche in questo periodo, il cielo rimarrà sereno e la velocità del vento varierà tra 2,2 km/h e 3,1 km/h. L’umidità aumenterà leggermente fino al 50%.

Infine, nella sera, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno la copertura al 31%. Le temperature scenderanno a +9,6°C alle 23:00, con una velocità del vento che si attesterà intorno ai 8,8 km/h. L’umidità si manterrà al 63% e la pressione atmosferica sarà di 1023 hPa.

Giovedì 14 Novembre

Nella notte di Giovedì 14 Novembre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 60%. Le temperature si attesteranno attorno ai +9,3°C, con una temperatura percepita di +8,1°C. La velocità del vento sarà di 8,8 km/h proveniente da Est-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 9,9 km/h. L’umidità si manterrà al 63% e la pressione atmosferica sarà di 1023 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà ancora nublado, con temperature che saliranno fino a +10,4°C alle 08:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 7,6 km/h e 8,5 km/h. L’umidità scenderà al 63%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1022 hPa.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a essere variabile, con temperature che si attesteranno intorno ai +13,9°C alle 11:00. Anche in questo periodo, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso e la velocità del vento varierà tra 4,3 km/h e 6,7 km/h. L’umidità aumenterà leggermente fino al 57%.

Infine, nella sera, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno la copertura al 46%. Le temperature scenderanno a +9,6°C alle 23:00, con una velocità del vento che si attesterà intorno ai 8,8 km/h. L’umidità si manterrà al 63% e la pressione atmosferica sarà di 1023 hPa.

In conclusione, i prossimi giorni a Viareggio si presenteranno con un clima variabile, alternando giornate di cielo sereno a periodi di copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno generalmente miti, con valori che oscilleranno tra i +9°C e i +16°C. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni meteorologiche, in particolare per Martedì e Mercoledì, quando si prevedono condizioni più nuvolose e fresche.

