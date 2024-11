Meteo Vibo Valentia, le previsioni per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Vibo Valentia indicano un giovedì caratterizzato da condizioni variabili, con un inizio di giornata piuttosto piovoso e un graduale miglioramento nel corso delle ore. La temperatura si manterrà su valori moderati, oscillando tra i +11,8°C e i +15,3°C, mentre il vento si presenterà prevalentemente da ovest, con intensità variabile. La copertura nuvolosa sarà significativa soprattutto nelle prime ore del giorno, per poi attenuarsi nel pomeriggio e in serata.

Durante la notte, le condizioni meteo a Vibo Valentia si presenteranno con cielo sereno e poche nuvole, con una temperatura che si attesterà intorno ai +12,3°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da sud, e la probabilità di precipitazioni sarà contenuta, con un’umidità che si manterrà alta attorno all’81%.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento delle precipitazioni, con pioggia leggera che continuerà fino a metà giornata. La temperatura si stabilizzerà attorno ai +15°C, mentre la copertura nuvolosa raggiungerà il 73%. Il vento si intensificherà, con raffiche che potranno superare i 30 km/h. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 76%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una leggera diminuzione delle precipitazioni, con pioggia che si presenterà in forma più sporadica. La temperatura scenderà leggermente, attestandosi sui +14°C, e la copertura nuvolosa si ridurrà al 45%. Il vento, pur mantenendo una certa intensità, inizierà a calare, portando a condizioni più stabili.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con nubi sparse e la temperatura continuerà a scendere, raggiungendo i +11,8°C. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, ma senza precipitazioni significative. Il vento si farà più leggero, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Vibo Valentia di giovedì 14 novembre evidenziano un inizio di giornata piovoso, seguito da un miglioramento nel pomeriggio e in serata. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potrebbero finalmente godere di un clima più favorevole nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +12.2° perc. +11.7° prob. 47 % 6.6 SSO max 9.3 Libeccio 82 % 1018 hPa 4 pioggia leggera +14.2° perc. +13.7° 0.62 mm 21.3 O max 34.2 Ponente 80 % 1017 hPa 7 pioggia leggera +14.6° perc. +14.1° 0.39 mm 21.9 O max 32.7 Ponente 77 % 1018 hPa 10 pioggia leggera +15° perc. +14.5° 0.92 mm 19.8 O max 28.2 Ponente 76 % 1018 hPa 13 pioggia leggera +14.7° perc. +14.2° 0.74 mm 16.7 ONO max 23.1 Maestrale 76 % 1017 hPa 16 pioggia leggera +13.8° perc. +13.2° 0.12 mm 7.5 NO max 10.9 Maestrale 76 % 1017 hPa 19 nubi sparse +12.7° perc. +12° Assenti 1.9 SE max 3.9 Scirocco 77 % 1017 hPa 22 nubi sparse +11.9° perc. +11.2° prob. 2 % 7 SE max 7.1 Scirocco 80 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 16:41

