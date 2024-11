Meteo Vibo Valentia, le previsioni per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Vibo Valentia si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo instabile, con piogge leggere che interesseranno gran parte della giornata. Le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa e una temperatura che si manterrà attorno ai 15°C durante il giorno, con un incremento della velocità del vento che potrebbe raggiungere punte di 30 km/h. L’umidità si manterrà su valori elevati, intorno all’80%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno inizialmente stabili, con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 6 km/h e 9 km/h, proveniente principalmente da Ovest. Non si registreranno precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà ulteriormente e le previsioni meteo indicano l’inizio di piogge leggere. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 15°C. La pioggia sarà accompagnata da una brezza vivace, con raffiche che potranno superare i 20 km/h. L’umidità aumenterà, portandosi oltre l’80%, e le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potrebbero arrivare a 0.84 mm entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le piogge continueranno a cadere, mantenendo una certa intensità. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15°C, mentre la velocità del vento aumenterà, con punte che potranno raggiungere i 30 km/h. La copertura nuvolosa sarà alta, e l’umidità rimarrà elevata, contribuendo a un clima fresco e umido.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento della temperatura, che si attesterà intorno ai 14°C. Le piogge non si fermeranno, e si prevede che continuino a cadere con intensità leggera. Il vento si manterrà fresco e sostenuto, con raffiche che potranno superare i 35 km/h. L’umidità continuerà a rimanere alta, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vibo Valentia nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno al sole e temperature più miti. Tuttavia, per Martedì 19 Novembre, i cittadini dovranno prepararsi a una giornata di pioggia leggera e vento fresco, con un clima che richiederà abbigliamento adeguato per affrontare l’umidità e le basse temperature.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +13.8° perc. +13.3° Assenti 6 O max 8.6 Ponente 78 % 1016 hPa 4 nubi sparse +13.3° perc. +12.8° prob. 9 % 7.1 SSO max 9.5 Libeccio 81 % 1016 hPa 7 pioggia leggera +14.1° perc. +13.7° 0.63 mm 13.3 OSO max 22.5 Libeccio 83 % 1017 hPa 10 pioggia leggera +15.5° perc. +15.1° 0.66 mm 17.6 O max 26 Ponente 76 % 1017 hPa 13 pioggia leggera +15.3° perc. +14.9° 0.55 mm 19.7 O max 29.1 Ponente 77 % 1016 hPa 16 pioggia leggera +14.7° perc. +14.4° 0.35 mm 20.2 O max 32.9 Ponente 81 % 1015 hPa 19 pioggia leggera +14.8° perc. +14.4° 0.31 mm 24.4 O max 37.4 Ponente 80 % 1016 hPa 22 pioggia leggera +14.6° perc. +14.2° 0.7 mm 27.8 O max 41.2 Ponente 81 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 16:38

