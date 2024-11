Meteo Vibo Valentia, le previsioni per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Vibo Valentia per Mercoledì 20 Novembre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente piovoso, con piogge che si intensificheranno durante la giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, con percentuali che raggiungeranno il 100% nel corso della giornata. I venti, provenienti principalmente da Ovest, si presenteranno freschi e a tratti forti, con raffiche che potranno superare i 50 km/h.

Durante la notte, le piogge saranno leggere, con temperature che si attesteranno intorno ai 14,4°C. La velocità del vento sarà di circa 25 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 38 km/h. La copertura nuvolosa si manterrà alta, attorno al 76%.

Nella mattina, le condizioni meteo continueranno a mostrare piogge leggere, con temperature che saliranno leggermente fino a 16,7°C. La velocità del vento si manterrà sui 27 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 44 km/h. La copertura nuvolosa aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 84%.

Nel pomeriggio, si prevede che le piogge rimarranno leggere, ma con una diminuzione della copertura nuvolosa, che scenderà al 20%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16°C, mentre i venti diventeranno più intensi, con velocità che potranno superare i 50 km/h.

La sera porterà un incremento delle precipitazioni, con piogge moderate che si intensificheranno. Le temperature si manterranno attorno ai 15°C, mentre la copertura nuvolosa raggiungerà il 90%. I venti continueranno a soffiare forti, con raffiche che potranno arrivare fino a 55 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Vibo Valentia indicano un proseguimento delle condizioni di instabilità, con piogge che continueranno a manifestarsi anche nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo e di adottare le necessarie precauzioni, soprattutto per quanto riguarda il vento forte e le possibili alluvioni locali.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +14.4° perc. +14.1° 0.94 mm 27.3 ONO max 40.9 Maestrale 86 % 1014 hPa 4 pioggia leggera +14.6° perc. +14.4° 0.89 mm 28.8 O max 42.2 Ponente 85 % 1013 hPa 7 pioggia leggera +15.3° perc. +15.1° 0.46 mm 26 O max 37.4 Ponente 84 % 1012 hPa 10 pioggia leggera +16.4° perc. +16° 0.37 mm 25 OSO max 39.3 Libeccio 76 % 1012 hPa 13 pioggia leggera +16.8° perc. +16.5° 0.41 mm 27.8 OSO max 46 Libeccio 74 % 1009 hPa 16 pioggia leggera +15.7° perc. +15.3° 0.88 mm 35.5 O max 53.3 Ponente 78 % 1008 hPa 19 pioggia leggera +15.4° perc. +15.3° 0.86 mm 38.3 O max 55.7 Ponente 89 % 1008 hPa 22 pioggia moderata +15° perc. +14.8° 1.2 mm 39.2 O max 54.4 Ponente 83 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 16:37

